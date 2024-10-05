41.04 / 41.52 45.31 / 45.95
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

16:46 5 жовтня 2024
десерт

Зараз у розпалі сезон гарбуза. Цей диво-овоч називають королем осені. Страви з гарбуза дуже корисні. Гарбуз можна запікати, смажити, варити з нього супи та каші. Дуже смачний джем з гарбуза.

А кулінарки з сайту для жінок запропонували приготувати з нього один з найкращих осінніх десертів.

Інгредієнти:
Сир «Маскарпоне» — 180 г (можна замінити 150 г жирної сметани)
Гарбуз — 800 г
4 ст.л. цукрової пудри
Два яйця.

Приготування:
З гарбуза зрізати шкірку. Нарізати його невеликими кубиками.

РЕКЛАМА

Яйця та цукрову пудру збити виделкою.

Змішати цю масу з сиром «Маскарпоне» або сметаною максимальної жирності.

РЕКЛАМА

Форму для запікання змастити вершковим маслом.

Викласти в неї кубики гарбуза. Залити їх сумішшю з яєць та маскарпоне.

РЕКЛАМА

Готувати у духовці при 180 градусах приблизно 35−40 хвилин. У цьому десерті гарбуз повинен бути мʼяким.

Якщо шматочки гарбуза перед тим, як викласти у форму для запікання, трохи проварити й відкинути на друшляк, то часу на приготування десерту у духовці на 15 хвилин потрібно менше.

Цей десерт однаково смачний як теплий, так і холодний.

Ще кілька простих рецептів з гарбуза, які прикрасять ваші будні, у нашому матеріалі.

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

З жовтня платитимемо за газ по-новому: чому зміняться суми у платіжках

Сергій Стрельніков

Я ревнивий: популярний актор не стримав почуття

Щаслива осінь

Здійсняться всі мрії: для яких знаків Зодіаку жовтень буде особливо вдалим

Осінній гороскоп

Водоліям — зміни у житті, Тельцям — яскраві емоції, а Терезам — блискучі ідеї: що обіцяють зорі на 5 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту