Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

Зараз у розпалі сезон гарбуза. Цей диво-овоч називають королем осені. Страви з гарбуза дуже корисні. Гарбуз можна запікати, смажити, варити з нього супи та каші. Дуже смачний джем з гарбуза.

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А кулінарки з сайту для жінок запропонували приготувати з нього один з найкращих осінніх десертів.

Інгредієнти:

Сир «Маскарпоне» — 180 г (можна замінити 150 г жирної сметани)

Гарбуз — 800 г

4 ст.л. цукрової пудри

Два яйця.

Приготування:

З гарбуза зрізати шкірку. Нарізати його невеликими кубиками.

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Яйця та цукрову пудру збити виделкою.

Змішати цю масу з сиром «Маскарпоне» або сметаною максимальної жирності.

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Форму для запікання змастити вершковим маслом.

Викласти в неї кубики гарбуза. Залити їх сумішшю з яєць та маскарпоне.

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Готувати у духовці при 180 градусах приблизно 35−40 хвилин. У цьому десерті гарбуз повинен бути мʼяким.

Якщо шматочки гарбуза перед тим, як викласти у форму для запікання, трохи проварити й відкинути на друшляк, то часу на приготування десерту у духовці на 15 хвилин потрібно менше.

Цей десерт однаково смачний як теплий, так і холодний.

Ще кілька простих рецептів з гарбуза, які прикрасять ваші будні, у нашому матеріалі.

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