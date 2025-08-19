- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
Ці кабачкові кільця просто смакота: неможливо відірватися
Яких тільки страв із кабачками не існує — кабачкові оладки, кабачкові котлетки, омлет з кабачків та смачна страва із дещо дивною назвою «Старий черевик».
Але смажені кабачки — чи не найпопулярніша страва для літньої вечері. Вони хрусткі, ніжні та соковиті і чудово смакують з часниково-кроповим соусом на основі йогурту. Ви також можете подавати їх з томатним соусом або вашим улюбленим соусом для картоплі фрі, пише видання Рolki.
Інгредієнти:
- 1 кабачок,
- 1 яйце,
- панірувальні сухарі для панірування,
- щіпка солодкої паприки,
- щіпка солі та перцю за смаком,
- олія для смаження.
Приготування:
Наріжте помитий та очищений кабачок скибочками товщиною приблизно 0,5−1 см. Виріжте середину кожної скибочки, щоб утворилося кільце. Ви можете зробити це за допомогою картоплечистки або чарки. Посоліть обидві сторони кожної скибочки та залиште їх на 10−15 хвилин, щоб виділити сік.
Тим часом розбийте яйце в одній мисці та висипте панірувальні сухарі в іншу миску, щоб покрити кільця кабачків. Обережно промокніть кільця кабачків паперовим рушником, якщо вони виділили сік. Видаліть зайву сіль та посипте дрібкою перцю та солодкої паприки. Покладіть кільця кабачків по одному в яйце, потім у панірувальні сухарі, обваляйте їх з обох боків та покладіть у гарячу олію. Встановіть середній вогонь. Смажте з обох боків до золотисто-коричневого кольору. Після виймання покладіть паперовий рушник, щоб зайвий жир ввібрався.
Смачного!
