Котлети з цукіні із сиром: рецепт від зірки «МайстерШефа» — смачно, легко та незвично
Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповідав, як приготувати молоду картоплю з соусом чимічурі, поділився рецептом котлет з цукіні з сиром в середині.
«Влітку хочеться чогось по-особливому смачного, легкого та незвичного. Як раз маю для вас новий рецепт: неймовірно смачні котлети з цукіні», — пише суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» у соцмережах.
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Інгредієнти:⠀
- Цукіні;
- Борошно;
- Панірувальні сухарі;
- Сир;
- Перець, сіль.
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Приготування:⠀
- Цукіні натерти на дрібній тертці та відтиснути вологу.
- Додати борошно, панірувальні сухарі, сир та сіль з перцем і перемішати.
- Сформувати котлетки, всередину поклавши сир.
- Обсмажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору з обох боків.
- Смачного!
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Фото — скріншот23
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