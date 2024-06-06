Котлети з цукіні із сиром: рецепт від зірки «МайстерШефа» — смачно, легко та незвично

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповідав, як приготувати молоду картоплю з соусом чимічурі, поділився рецептом котлет з цукіні з сиром в середині.

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«Влітку хочеться чогось по-особливому смачного, легкого та незвичного. Як раз маю для вас новий рецепт: неймовірно смачні котлети з цукіні», — пише суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» у соцмережах.

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Інгредієнти:⠀ Цукіні;

Борошно;

Панірувальні сухарі;

Сир;

Перець, сіль.

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Приготування:⠀ РЕКЛАМА Цукіні натерти на дрібній тертці та відтиснути вологу.

Додати борошно, панірувальні сухарі, сир та сіль з перцем і перемішати.

Сформувати котлетки, всередину поклавши сир.

Обсмажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору з обох боків.

Смачного!

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Фото — скріншот

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