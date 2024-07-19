Кабачкові оладки з незвичними інгредієнтами: незабутній смак літа
Якщо набридли звичайні смажені чи запечені кабачки, то цей рецепт вам точно сподобається. Бо він не банальний, простий у приготуванні та дуже смачний, ділиться фудблогерка Оксана Дорош.
Складники:
- Кабачки молоді невеликі — 3 шт.
- цибуля невелика — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- пучок кропу невеликий
- яйця — 1 шт.
- борошно — 3 ст. л.
- сир фета — 250 г
- жменя горіхів
- сіль
Приготування:
Кабачки промиваємо, відрізаємо кінчики та очищаємо від шкірки. Натираємо їх на великій тертці та додаємо до них половину чайної ложки солі, перемішуємо і залишаємо на декілька хвилин потім відтискаємо добре від рідини.
Одну невелику моркву очищаємо, натираємо на великій тертці. Цибулю нарізаємо як можна дрібніше. Також ріжемо і невеликий пучок кропу.
Відправляємо до кабачків моркву, цибулю, кріп, розім'яту виделкою фету, яйце та перемішуємо до однорідності. Після цього пробуємо на сіль: і при необхідності додаємо її. Додаємо горіхи та перемішуємо. Смажимо як звичайні оладки.
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