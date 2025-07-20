Шпарагівка на зиму: авторський рецепт від Тетяни Літвінової (відео)

Сезон заготівель на зиму у розпалі. Своїми рецептами смачної консервації діляться визнані кулінарні експерти, й кулінари-початківці.

Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МайстерШеф» Тетяна Літвінова запропонувала авторський рецепт шпарагівки на зиму.

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Шпарагівка, або спаржева квасоля, це молоді, ніжні стручки квасолі, які вживають в їжу цілком, поки вони ще не дозріли й не мають жорстких волокон. Її також називають стручковою квасолею.

Спаржеву квасолю не так часто консервують, тому рецепт Литвинової буде дуже доречним тому, хто захоче поекспериментувати.

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«Вона готується досить просто. Й буде не тільки смачною, а ще дуже привабливою. Просто можна використовувати її як смачний поживний гарнір. Тільки даєте туди чи рибу, чи м'ясо. І ваша вечеря, чи обід готові», — запевняє кулінарка.

Інгредієнти:

шпарагівка — 700 г

болгарський перець — 200 г

морква — 150 г

кріп — 100 г

часник — 5 зубчиків

лаврове листя — 5 шт

перець горошком — по 3−4 шт у кожну банку

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Для маринаду:

вода — 1 л

оцет 9% - 100 мл

сіль — 2 ст. л. (80 г)

цукор — 4 ст. л. (80 г)

олія оливкова — 80 г

соус Чилі — 200 г

Приготування:

Простерилізувати чисті банки з кришками 10 хвилин в розігрітій духовці до 120 градусів.

Нарізати моркву та солодкий перець смужками, шпарагівку зачистити від кінчиків де кріпиться стручок.

В окріп додати часник і залишити готуватись на найменшому вогні під закритою кришкою.

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Для цього рецепту кріп має бути довгими гілочками, і на пів хвилинки потрібно покласти його до окропу, щоб став мʼякшим.

Овочі скласти невеличкими букетиками, де шпарагівки 50%, моркви та перцю по 25%. Завʼязати кропом. Покласти лаврове листя, духмяний перець та часник до окропу.

Скласти букетики до банок.

До маринаду додати сіль, цукор, оцет, томатний соус Чілі та оливкову олію. Дати закипіти та вилити в баночки з овочами.

Закрити не дуже щільно кришками та поставити стерелізуватись на 15−20 хвилин до духовки, що розігріта до 120 градусів.

Дістати та докрутити дуже щільно кришки. Перевернути догори дригом і дати повністю вистигнути.

Зберігати при кімнатній температурі в темному місці.

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