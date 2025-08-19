- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
Як виглядає молодша донька Могилевської: зіркова мама поділилася рідкісним відео
Відома співачка Наталія Могилевська, яка зізналася, що удочерила двох дівчаток, вперше показала в Instagram обличчя своєї молодшої доньки Софії.
Довгий час артистка ретельно приховувала дівчаток, 13-річну Мішель та 5-річну Софію, щоб дати їм час адаптуватися до нової родини. Проте днями в Instagram-Stories Могилевська опублікувала відео з ранкової прогулянки, де її донька катається на велосипеді та двічі повертається обличчям до камери.
Співачка, яка разом зі своїм обранцем Валентином виховує дівчаток, підписала ролик питанням: «А як почався ваш ранок сьогодні?».
Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому Наталя Могилевська вразила подарунком для молодшої доньки. Свято для пʼятирічної Соні проходило у стилі її улюбленого мультфільму «Русалонька». На своїй сторінці у соціальній мережі Наталія поділилася світлинами та відео зі святкування та розповіла про процес підготовки до нього. Співачка вирішила підключити до нього і саму Соню.
Могилевська також влаштувала доньці квест по території заміського будинку, де вони живуть.280
