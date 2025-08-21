Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?

Крім невибіркових ударів по Харкову ракетами, противник намагається знову прорватися до Харкова і, можливо, відрізати Слов'янськ або хоча б створити таку видимість. З цією метою росіяни активно почали поширювати інформацію про форсування річки Сіверський Донець у районі міста Вовчанська Харківської області.

Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, який зазначив, що створення плацдарму може мати свої військові та інформаційні цілі. При цьому чисто військова частина плану, за його словами, малоймовірна.

Як зазначає експерт, нині росіяни намагаються активізувати наступ на Вовчанському напрямку — це найкоротший шлях до Харкова. Але говорити про розширення зони присутності, яка б створювала загрозу для СОУ, підстав немає. Російські війська зараз мають кілька цілей. На Вовчанському напрямку — це Харків.

Експерт наводить думку очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, за словами якого сил окупаційних військ на Харківському напрямку недостатньо для повноцінного просування вглиб України. Тому атаки російських військ на Харківщині були скоріше спробою відтягнути сили і засоби Сил оборони України з інших ключових напрямків фронту і ні про який прорив оборони Збройних сил України не йдеться.

За словами експерта, про блокаду або захоплення Харкова не йдеться, але ворог хоче використати тактику випаленої землі — невибірковий терор проти мирного населення з використанням ствольної артилерії. Це стратегічне завдання ворога на цьому напрямку.

- Зазначу, що низка тактичних успіхів Сил оборони України є й на Куп'янському напрямку. Тому, як бачимо, попри передислокацію оперативних резервів на цьому напрямку, коротке плече логістики як з території російської федерації, так і окупованих районів Луганської області, Сили оборони України утримують ситуацію під контролем, — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Крім Харкова, вважає експерт, небезпека може загрожувати і Слов'янську, оскільки розширення зони присутності російських військ у районі Дворічної (Харківська область) загрожує спробою з півночі відрізати ЗСУ в районі Слов'янська та Краматорська. Подібний сценарій ворог уже намагався втілити в життя у 2022-му.

Про наявність таких планів в окупантів говорить їхня спроба розширити свою зону присутності поблизу Мілове (Харківська область), причому в планах окупантів чітко вимальовується зустрічний характер удару, тобто спроба з'єднатися з куп'янським угрупованням, з метою створити суцільну так звану буферну зону.

Водночас, як підкреслює Дмитро Снєгирьов, безпосередньої небезпеки для ЗСУ на цьому напрямку немає, понад те, ворог просто намагається повернути раніше втрачені позиції. Так, експерт нагадав про операцію Сил оборони України у травні 2025 року, коли під час масштабного удару по позиціях російських окупантів у лісовому масиві біля села Липці Харківської області було знищено понад 1500 військових та до 200 одиниць техніки. Це тоді зняло можливість прориву безпосередньо і до Липців, і до Вовчанська.

Але стратегічною метою окупантів був подальший рух углиб української території з метою виходу на вогневе ураження житлових мікрорайонів Харкова. Російські окупанти намагалися покращити своє тактичне становище з метою терору цивільного населення. Йшлося про невибірковий характер вогневого ураження винятково по житловій забудові цього українського міста-мільйонника.

Останнє можна вважати частиною другої мети окупантів, інформаційно-політичної, при якій російський диктатор володимир путін планував фактор інтенсифікації боїв на Харківщині як елемент військово-політичного тиску рф на українське керівництво та США.

- За задумом військово-політичного командування країни-окупанта, якщо українське керівництво не погодиться на російський ультиматум — виведення підрозділів Збройних сил України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей, — російські окупанти активізують просування у Харківській та Сумській областях, — говорить про другу мету росіян під час форсування Сіверського Дінця Дмитро Снєгирьов.

Раніше Дмитро Снєгирьов пояснив «ФАКТАМ», що сталося під час «прориву» окупантів під Добропіллям.

