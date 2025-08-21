«Шахтар» врятувався від поразки у поєдинку з віцечемпіоном Швейцарії: відеоогляд матчу

Донецький «Шахтар», який прикро вилетів з Ліги Європи від «Панатинаїкоса», провів на арені імені Генріка Реймана в польському Кракові перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти віцечемпіона Швейцарії «Серветта».

Ліга конференцій. Відбірний раунд плей-офф. Перший матч

«Шахтар» (Україна) — «Серветт» (Швейцарія) — 1:1

«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Вінісіус, Марлон, Судаков, Педріньо (Феррейра, 77), Аліссон, Невертон (Кевін, 46), Еліас (Бондаренко, 65).

Голи: Бондар (73) — Фомба (8).

Такими є футбольні реалії, що команда Арди Турана в нинішньому сезоні пройшла на міжнародній арені фінський «Ільвес» та турецький «Бешикташ», не поступилася в ігровий час в жодному з шести матчів і виявилася… на межі вильоту з єврокубків. Щоб розраховувати на євроосінь, «Шахтарю» кров з носа потрібно проходити клуб із Женеви, який 11 серпня призначив новим головним тренером відомого по роботі з «Бордо» та «Ліллем» 53-річного француза Жосліна Гурвеннека. Втім, і «Серветту» після вильоту від чеської «Вікторії» з Ліги чемпіонів (1:0 у гостях, 1:3 удома), а з Ліги Європи — від «Утрехта» з Нідерландів (1:3 на своєму полі, 1:2 на виїзді) відступати не було куди.

«Шахтар» розпочав зустріч із грубої помилки в обороні, і на 12-й хвилині ніким не прикритий Фомба після подачі кутового головою переправив м'яч у сітку воріт Різника. Всі спроби донеччан відігратися успіхом до перерви не увінчалися, і Арді Турану довелося кидати в бій бразильця Кевіна, котрий щойно одужав.

Відігратися «Шахтарю» вдалося лише на 73-й хвилині (при безліічі гольових моментів), коли Бондар, як і суперник, теж після кутового і теж головою переправив м'яч у сітку (перший гол небразильця донеччан у євросезоні). Дотиснути швейцарців «оранжево-чорним» не вдалося.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 28 серпня на «Стад де Женев» у Женеві.

Нагадаємо, що у разі успішного проходження швейцарського бар'єру «Шахтар» проб'ється до основного раунду Ліги конференцій, а у разі невдачі — вилетить із єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі 3-го туру чемпіонату України переміг «Верес».

Фото ФК «Шахтар»

