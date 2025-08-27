- 22:27 Як їсти кукурудзу за етикетом: є помилка, яку люди роблять дуже часто
росія освоює новий тип безпілотника, який неможливо глушити: що про нього відомо
Російська пропаганда нещодавно показала завод, де виготовляють ударні безпілотники Geranium delta wing, готові до запуску по Україні. москва вдосконалила технологію, надану іранцями, для виробництва швидших і смертоносніших версій своїх безпілотників Shahed. Вони сіяли хаос і страх, з'являючись сотнями та вбиваючи десятки мирних жителів. Україна очікує 1000 щоночі в найближчі місяці, пише Sky News. Проте експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що атаки такою кількістю дронів щодня нереальні.
росія використовує масштаб і кількість, щоб перевернути ситуацію проти українців. Вона освоїла безпілотники, керовані оптичним волокном, що тягнеться за ними, і які неможливо глушити.
Олександр «Дракар», керівник відділу розробки нових продуктів на одному з українських підприємств, показав журналістам прототип оптоволоконної моделі своєї компанії. Він сказав, що вона ефективніша, ніж у росіян, але додав: «Росіяни почали використовувати цю технологію раніше та збільшили виробництво. Вони отримали значну допомогу від китайців — цілі фабрики там мають контракт на постачання волокна виключно до росії, виробляючи його у величезних кількостях». Нагадаємо, що під удар дронів попав завод рф з виробництва оптоволокна.
Китайські союзники росії, які стверджують, що дотримуються нейтралітету у війні, також обмежують українцям постачання мікрочіпів та інших деталей, життєво важливих для виробництва дронів. Захід, кажуть українці, не робить достатньо, щоб збалансувати цю загрозу.
Це постійна гонка, щоб перемогти іншу сторону, інновації зустрічаються з ще більшими інноваціями.
Українці кажуть, що 80% ударів на полі бою зараз здійснюються дронами.
Той, хто матиме дронову перевагу у війні, ймовірно, матиме перевагу в майбутніх війнах.
Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», Україна перетворила війну на лабораторію зброї майбутнього, використовуючи замість танків — дрони й алгоритми.125
