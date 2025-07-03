Три з половиною роки великої війни проти росії перетворили Україну на фабрику озброєння, яка радикально змінює поле бою. Нове обладнання розробляється і впроваджується за частку вартості і в значно стислі терміни порівняно з будь-яким іншим місцем у світі. Україна все ще залежить від розвідки США та союзних систем протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет. Однак зараз отримує близько 40% зброї з власних джерел. Це може стати прикладом для союзників по НАТО, як збільшити виробництво на випадок більш небезпечного та нестабільного майбутнього, пише Bloomberg. Ключовим фактором опору російським загарбникам стала необхідна адаптивність, яка зараз є рушійною силою оборонної революції в Україні.

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Як пише видання, раніше Максим Васильченко працював у фірмі, що виробляла обладнання для харчової промисловості, встановлюючи та програмуючи обладнання для таких компаній, як Tetra Pak та GEA Group. Зараз він виготовляє військових роботів. Оскільки прифронтові райони перебувають під постійним спостереженням дронів, використання машин мінімізує ризик для людей. TerMIT оснащений супутниковим інтернет-приймачем Starlink і поміщається у багажник універсала. Він складається з модулів, які можна замінювати або модернізувати, і є три версії на вибір, включаючи одну, яка оснащена важким кулеметом «Браунінг» або гранатометом Mk 19. Більше 20 військових підрозділів вже використовують TerMIT, деякі з них повністю покладаються на нього для доставки продовольства та обладнання на лінію фронту з відстані до 20 кілометрів, а також для повернення поранених і загиблих. Тут діє холодна логіка: машини, окрім того, що вони є витратною сировиною, коштують дешевше за людей. Ціна TerMIT починається від 20 000 доларів.

Саме використання Україною недорогих дронів для атак на російські позиції та знищення танків змінило характер бойових дій. Найбільш яскравим проявом цієї здатності стала операція «Павутина». Близько 70% російської техніки, знищеної українськими силами, було знищено за допомогою дронів. Так звана зона ураження, де солдати постійно наражаються на ризик атаки, різко розширюється. Дрони FPV тепер можуть працювати практично за будь-якої погоди, вдень і вночі, доставляючи обладнання солдатам, які застрягли в окопах, і навіть кров пораненим військовослужбовцям.

Однак росія не стоїть на місці, адаптуючи іранські безпілотні літальні апарати Shahed і використовуючи дрони, керовані за допомогою оптоволоконного кабелю, що робить їх невразливими для перешкод.

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Єгор Дудінов є одним з тих, хто намагається забезпечити перевагу України. За освітою він є ІТ-фахівцем, тому швидко зрозумів важливість електронної війни і, коли розпочалася повномасштабна війна, усвідомив, що Україна не має достатньо технологій для самооборони. Сучасне поле бою має багато різних типів електронних сигналів, і Дудінов разом із партнерами почав працювати над пристроєм, який міг би відстежувати та визначати їх джерело. Результатом став пристрій, який може виявляти сигнали, що випромінюються ворожими радарами, системами радіоелектронного придушення і навіть операторами дронів на відстані до 30 кілометрів.

Бюджет України на оборонні закупівлі становить близько 12 мільярдів доларів, хоча країна зараз може виробляти військову техніку на суму, що втричі перевищує цю суму. Оскільки європейські уряди виділяють сотні мільярдів на оборону, Україна заявляє, що може задовольнити частину цього попиту.

Або зможе це зробити після закінчення війни: на даний момент весь експорт зброї заборонений законом. Ця реальність є джерелом напруги між деякими представниками галузі та урядом щодо експорту українського досвіду.

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Наразі головне завдання — перетворити інновації на виробництво. Зараз українці знову хочуть зробити великий прорив у військових технологіях.

Одна з інвестицій передбачає використання лазера для визначення цілі, а потім запуск дрона, який автоматично слідує за лазером, щоб вразити її. Інша — розробка програмного забезпечення та набору мікросхем, які діють як невеликі антени для фільтрації шуму, навмисно створюваного ворогом для порушення GPS-сигналів. Третя — робота в гаражі над змішуванням твердого ракетного палива з метою розробки дешевих ракет, здатних перехоплювати дрони Shahed.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на полі бою робитимуть ставку на комп’ютерні ігри.

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