Росіяни різко прискорили виробництво «Шахедів» на заводі «Алабуга»

Супутникові знімки свідчать про те, що виробництво дронів на заводі «Алабуга» в росії різко пришвидшилося. Як повідомляє CNN, на території заводу стрімко почали зводитися нові будівлі — гуртожитки та виробничі приміщення. Тепер також є докази того, що на цьому об'єкті залучають підлітків не лише до складання безпілотників, але й до будівельних робіт.

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Девід Олбрайт, колишній інспектор ООН з питань озброєння, який очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, відстежує розширення «Алабуги» з 2022 року. Він розповів CNN, що «російська влада відчуває більшу впевненість у своїй здатності виробляти дрони».

«Я думаю, що це свідчить про те, що уряд росії прагне збільшити виробництво там і укладає довгострокові контракти, які говорять, що „ми купуватимемо все, що ви виробляєте“», — сказав він.

«Алабуга» почала виробляти дрони «Шахед» (Shahed) у 2023 році, а тепер також випускає дешевші версії, призначені для використання як приманки (відомі як «Гербера»). Об'єкт вже розширювався, оскільки атаки російських дронів на Україну почали посилюватися минулого серпня. Однак нещодавні супутникові знімки показують ще швидше зростання за останні кілька місяців, оскільки кількість ударів дронами по Україні досягла рекордної кількості.

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Між кінцем 2024 року та серединою липня цього року супутникові знімки показують щонайменше вісім нових складських споруд в «Алабузі», поблизу будівель, які раніше були ідентифіковані як виробничі потужності «Шахед». Кілька з них все ще будуються. Також є ознаки того, що будівництво прискорилося в останні тижні. На знімку від 12 липня більше половини житлових одиниць, що будуються, 9 червня ще не було.

Команда Олбрайта в ISIS, американському аналітичному центрі, оцінила, що будівлі можуть вмістити до 40 000 працівників, що, за його словами, означатиме «досить суттєве збільшення виробництва дронів».

Поточні показники виробництва «Алабуги» залишаються в суворій таємниці.

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У грудні CNN повідомив, що «Алабуга» випустила понад 5700 дронів Shahed з січня по вересень 2024 року, що більш ніж удвічі перевищує кількість вироблених за весь 2023 рік. За даними українських джерел оборонної розвідки, підприємство планувало випустити 10 000 дронів-приманок «Гербера» у 2024 році.

«Shahed 136 є копією оригінальної німецької конструкції, яку скопіювали іранці, — сказав Фабіан Гінц, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні. - І було одне велике питання: чи можуть росіяни тепер виробляти власні двигуни? Принаймні цей документальний фільм натякає, що вони можуть. Це означало б, що вони не залежать від іранських компонентів».

Олбрайт, колишній інспектор ООН з питань озброєння, сказав, що саме виробництво, а не просто складання, на цьому об'єкті просувається.

«Наше розуміння полягало в тому, що вони можуть збирати двигун в „Алабузі“, але вони передали на аутсорсинг деталі, які потребують ливарного заводу. Зараз схоже, що у них можуть бути якісь печі або невеликий ливарний завод в самій „Алабузі“», — вважає він.

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Україна раніше попереджала, що росія могла передати Північній Кореї технологію виробництва своєї версії «Шахеда», що є частиною швидкорослого військового партнерства москви з Пхеньяном.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників, а також військових для навчання управління дронами.

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