- 20:01 Я пройшла важкий шлях: українка стала «Міс Америка-2025»
Я пройшла важкий шлях: українка стала «Міс Америка-2025»
Українка з Дрогобича, 32-річна Андріана Пущак отримала престижну корону краси. Вона перемогла у конкурсі «Міс Америка-2025», який проходив у Маямі. Андріана представляла на ньому штат Іллінойс.
Відомо, що Андріана разом з донькою переїхали до США на початку повномасштабного вторгнення і стала відомою бьюті-експерткою, отримавши чисельні нагороди у галузі перманентного макіяжу.
У фіналі Андріана зʼявилася у розкішному рожевому вбранні від відомого салону вечірніх суконь у Флориді. Отримавши корону краси, вона не втрималася, стала на коліна та закрила очі руками. Андріана зізналася, що присвячує перемогу своїй донечці Ванесі.
«Головна корона Америки в моїх руках, — написала Андріана на своїй сторінці у соціальній мережі. — Я спробувала вдруге — і я змогла. Дякую всім, хто підтримував і вірив у мене, а також тим, хто критикував і не вірив. Ви зробили мене сильною, і я змогла».
Відомо, що Андріана отримала ще дві престижні нагороди, ставши найтитулованішою королевою сезону.
«Я отримала три найвищі нагороди! - додала Пущак. — Головна корона Америки серед всіх категорій та учасниць в моїх руках. Головна корона народного голосування серед усіх країн світу та штатів Америки у мене, завдяки вашим голосам. І вишенька на торт — я отримала нагороду Ms Black sage — це одна із найвищих нагород серед усіх учасниць штатів та країн світу. Це 10 обраних найкращих дівчат!
За всіма цими перемогами стоїть моя колосальна робота, я пройшла важкий шлях, перед тим, як отримати це все. І зараз розумію, що наскільки все це заслужено!"
«По-іншому бути і не могло», — написали у коментарях.
«Яка ти молодець! — привітали Андріану. — Ніхто і не сумнівався! Ти реально цього варта!»
«До сліз! — зізналися у мережі. — Андрін, ти нереальна молодець».
Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця «Міс Всесвіт Україна-2025» розповіла про підготовку до міжнародного конкурсу.20
