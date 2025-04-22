Скульптор-монументалист Зураб Церетели, являющийся автором бюстов советских руководителей на «Аллее правителей» в москве, умер в ночь на 22 апреля.

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Как пишет «Медуза», Церетели умер около двух часов ночи. По одной из версий — у 91-летнего художника остановилось сердце. Информации о том, когда будут прощаться с народным художником СССР, автором более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства, пока что не известно.

Среди наиболее известных работ Зураба Церетели — памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в москве, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне.

"Рождение нового человека" работы Церетели. Фото из Википедии

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Художник, за особые заслуги в 2003 году получивший российское гражданство, в 2017 году пополнил список деятелей, угрожающих нацбезопасности Украины.

Возможно, причиной стало то, что, как заявляли в российском минкульте, после вторжения рф в украинский Крым скульптор подписал письмо в поддержку политики путина. Впрочем, позже его помощник заявлял, что это неправда: «Господин Церетели не вмешивался и не вмешивается в политику. Нигде и никогда. Он ни одного раза не подписывал никаких политических документов. И под этим письмом он подпись не ставил. Минкульт рф ввел его в список подписантов не спрашивая».

Напомним, что накануне на 89-м году жизни скончался Папа римский Франциск.

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Фото из Википедии

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