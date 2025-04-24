Фантастически вкусный салат из простых ингредиентов: полюбите с первой ложки
Салаты актуальны во все времена года. Особенно любят их готовить креативные люди, отыскивая новые вкусы. Салат с перловкой сытный и вкусный. А готовится легко и просто. Приготовьте его в ближайшее время и попросите родных угадать состав. Такой подход может напоминать увлекательный квиз. Присутствующие за столом угадывают ингредиенты блюда, и это весьма познавательно.
Рецептом необычного блюда поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами. Она всегда предлагает вниманию то, что вкусно и легко в приготовлении. Салат с отварной перловкой — это любовь с первой ложки.
Вкусный салат с отварной перловкой
150 г отварной перловки
1 свежий огурчик
2−3 помидора
1 луковица
Перчик чили
1 болгарский перец
Петрушка и пару листиков мяты
Соль
Перец
2 столовые ложки растительного масла
1 чайная ложка лимонного сока
Овощи и зелень мелко нарезать. Соединить с отварной перловкой. Добавить растительное масло и лимонный сок. Посолить. Перемешать.
И приятного аппетита!
Ранее о том, как приготовить очень вкусный салат, рассказала известный автор кулинарных книг Виктория Попин.
Фото Эллы Ивановой428
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