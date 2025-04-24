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Книга рецептов

Фантастически вкусный салат из простых ингредиентов: полюбите с первой ложки

21:59 24 апреля 2025
салат по рецепту кулинара Эллы Ивановой

Салаты актуальны во все времена года. Особенно любят их готовить креативные люди, отыскивая новые вкусы. Салат с перловкой сытный и вкусный. А готовится легко и просто. Приготовьте его в ближайшее время и попросите родных угадать состав. Такой подход может напоминать увлекательный квиз. Присутствующие за столом угадывают ингредиенты блюда, и это весьма познавательно.

Рецептом необычного блюда поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами. Она всегда предлагает вниманию то, что вкусно и легко в приготовлении. Салат с отварной перловкой — это любовь с первой ложки.

Вкусный салат с отварной перловкой

150 г отварной перловки

1 свежий огурчик

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2−3 помидора

1 луковица

Перчик чили

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1 болгарский перец

Петрушка и пару листиков мяты

Соль

Перец

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2 столовые ложки растительного масла

1 чайная ложка лимонного сока

Овощи и зелень мелко нарезать. Соединить с отварной перловкой. Добавить растительное масло и лимонный сок. Посолить. Перемешать.

И приятного аппетита!

Ранее о том, как приготовить очень вкусный салат, рассказала известный автор кулинарных книг Виктория Попин.

Фото Эллы Ивановой

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