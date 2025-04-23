Зеленый салат с домашним майонезом: готовьте, потому что это вкусно и бюджетно
Когда на базаре появляется черемша, это значит, что пришла весна. Первая зелень такая ароматная, такая желанная, что хочется сразу бежать домой варить яйца и готовить салат. А еще следует сделать домашний майонез и отрезать пару ломтиков черного хлеба, делится фудблогер Светлана Климовская.
Составляющие:
по большому пучку черемши, зеленого лука и укропа
4 яйца
соль и перец по вкусу
Для домашнего майонеза
100 г растительного масла
50 г молока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. лимонного сока
соль
Все сложить в высокий стакан и перебить блендером.
Приготовление
Для салата промыть и обсушить всю зелень. Нарезать. Отварить яйца, нарезать и добавить в зелень. Приправить солью и перцем. Заправить салат домашним майонезом. Подавать на обед с кусочками свежего хлеба.
Ранее кулинар Элла Иванова рассказывала, как приготовить вкусный и полезный салат в необычной подаче.
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