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Книга рецептов

Зеленый салат с домашним майонезом: готовьте, потому что это вкусно и бюджетно

20:07 23 апреля 2025
Салат из зелени

Когда на базаре появляется черемша, это значит, что пришла весна. Первая зелень такая ароматная, такая желанная, что хочется сразу бежать домой варить яйца и готовить салат. А еще следует сделать домашний майонез и отрезать пару ломтиков черного хлеба, делится фудблогер Светлана Климовская.

Составляющие:

по большому пучку черемши, зеленого лука и укропа

4 яйца

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соль и перец по вкусу

Для домашнего майонеза

100 г растительного масла

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50 г молока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. лимонного сока

соль

Все сложить в высокий стакан и перебить блендером.

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Приготовление

Для салата промыть и обсушить всю зелень. Нарезать. Отварить яйца, нарезать и добавить в зелень. Приправить солью и перцем. Заправить салат домашним майонезом. Подавать на обед с кусочками свежего хлеба.

Ранее кулинар Элла Иванова рассказывала, как приготовить вкусный и полезный салат в необычной подаче.

Читайте также: Маринованная редиска со свеклой: этот деликатес готовится легко и просто.

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