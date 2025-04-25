США потребуют от россии признать право Украины на развитие собственной, адекватно оснащенной армии и оборонной промышленности в рамках мирного соглашения. Это утверждают люди, знакомые с этим вопросом. Посланник США Стив Виткофф отправился в россию, чтобы обсудить этот вопрос с путиным. Это сигнал о том, что администрация президента Дональда Трампа ищет определенных уступок от кремля, а также от Украины, пытаясь прекратить войну, пишет Вloomberg.

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Разрешение Киеву на содержание своих вооруженных сил, как того требуют Украина и ее европейские союзники, будет означать, что путину придется отказаться от объявленной им цели «демилитаризации» страны — одной из главных целей войны, о которой он заявлял. Результат по этому вопросу может зависеть от готовности россии позволить Украине самостоятельно определять численность своих будущих сил.

Администрация Трампа также хочет, чтобы москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, которую она захватила в начале своего полномасштабного вторжения в соседнюю страну в 2022 году. По словам собеседников, этот объект перейдет под контроль США, чтобы управлять энергией для обеих сторон. Они добавили, что детали планов еще могут измениться. Представитель администрации заявил, что визит Виткоффа к путину является частью усилий Трампа, направленных на достижение мира, отход от прошлых неудачных стратегий и прекращение войны.

Недавно Трамп заявил, что он «оказывает сильное давление на обе» стороны в войне. Он сказал, что считает, что путин «хочет заключить сделку». Отвечая на вопрос, какие уступки предложила россия, Трамп сказал: «Прекращение войны, прекращение захвата целой страны — достаточно большая уступка».

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В дополнение к разрешению Украине удерживать свои войска, «США хотят обеспечить проход через Днепром и вернуть оккупированные россией земли в Харьковской области. путин требует признания всей Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей несмотря на то, что ему не удалось полностью оккупировать их», говорится в статье.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение аналитика Сергея Фурсы о том, что Трамп пока проваливает абсолютно все, за что он взялся.

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