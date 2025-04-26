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Книга рецептов

«Яркий и вкуснющий» маринованный салат от фудэксперта Светланы Левицкой

17:47 26 апреля 2025
Как приготовить маринованный салат - Рецепт салата

Известный фудэксперт Светлана Левицкая, которая недавно рассказала о приготовлении рулетов из курятины, поделилась рецептом маринованного салата.

«Маринованный салат: яркий, красивый и вкусный!» — написала она.

Ингредиенты:

- Капуста — небольшая, до 1.5 кг
- Болгарский перец — 1 шт
- Три маленьких свеклы
- Две морковки
- Три не крупных луковицы
- Чеснок — 5 зубчиков

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«Все шинкуем и складываем в миску» , — написала Левицкая.

Ингредиенты для маринада:

- Вода — 500 мл
- Соль — 1 ст. л
- Сахар — 2 ст. л
- Уксус 9% - 80 мл
- Лавровый лист — 5 шт
- Перец черный горошком — по вкусу
- Растительное масло — 80 мл

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«Все, кроме уксуса кипятим, уксус добавляем в самом конце и выключаем огонь. Заливаем овощи, вымешиваем и ставим под крышкой настаиваться в холодильник. Минимально нужно дать часик постоять. Вкусного!» — написала фудэксперт.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить фантастически вкусный салат из простых ингредиентов.

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