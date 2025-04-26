«Яркий и вкуснющий» маринованный салат от фудэксперта Светланы Левицкой

Известный фудэксперт Светлана Левицкая, которая недавно рассказала о приготовлении рулетов из курятины, поделилась рецептом маринованного салата.

«Маринованный салат: яркий, красивый и вкусный!» — написала она.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты: - Капуста — небольшая, до 1.5 кг

- Болгарский перец — 1 шт

- Три маленьких свеклы

- Две морковки

- Три не крупных луковицы

- Чеснок — 5 зубчиков РЕКЛАМА «Все шинкуем и складываем в миску» , — написала Левицкая. Ингредиенты для маринада: - Вода — 500 мл

- Соль — 1 ст. л

- Сахар — 2 ст. л

- Уксус 9% - 80 мл

- Лавровый лист — 5 шт

- Перец черный горошком — по вкусу

- Растительное масло — 80 мл РЕКЛАМА «Все, кроме уксуса кипятим, уксус добавляем в самом конце и выключаем огонь. Заливаем овощи, вымешиваем и ставим под крышкой настаиваться в холодильник. Минимально нужно дать часик постоять. Вкусного!» — написала фудэксперт.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить фантастически вкусный салат из простых ингредиентов.

133

Читайте нас в Facebook