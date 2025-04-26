«Яркий и вкуснющий» маринованный салат от фудэксперта Светланы Левицкой
Известный фудэксперт Светлана Левицкая, которая недавно рассказала о приготовлении рулетов из курятины, поделилась рецептом маринованного салата.
«Маринованный салат: яркий, красивый и вкусный!» — написала она.
Ингредиенты:
- Капуста — небольшая, до 1.5 кг
- Болгарский перец — 1 шт
- Три маленьких свеклы
- Две морковки
- Три не крупных луковицы
- Чеснок — 5 зубчиков
«Все шинкуем и складываем в миску» , — написала Левицкая.
Ингредиенты для маринада:
- Вода — 500 мл
- Соль — 1 ст. л
- Сахар — 2 ст. л
- Уксус 9% - 80 мл
- Лавровый лист — 5 шт
- Перец черный горошком — по вкусу
- Растительное масло — 80 мл
«Все, кроме уксуса кипятим, уксус добавляем в самом конце и выключаем огонь. Заливаем овощи, вымешиваем и ставим под крышкой настаиваться в холодильник. Минимально нужно дать часик постоять. Вкусного!» — написала фудэксперт.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить фантастически вкусный салат из простых ингредиентов.133
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