Необычные фаршированные яйца: вкусно и красиво, как в ресторане

Фаршированные яйца нравятся и взрослым, и детям. Готовится блюдо просто и быстро. Попробуйте это сделать — и убедитесь. Это блюдо бюджетное. А смотрится так же красиво, как в ресторане, если его подать эстетично. Приучайте к эстетике детей — это очень важно. Они будут вам благодарны, когда вырастут.

ВІДЕО ДНЯ

Готовьте с удовольствием — тогда блюдо получится особенно вкусным и красивым. Интересуйтесь мнением родных, чтобы совершенствовать рецепт. Ведь у каждого человека свои представления об идеальном вкусе.

Рецептом фаршированных яиц поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

Фаршированные яйца

РЕКЛАМА

Яйца отвариваем и очищаем. Помещаем их в воду со слайсами отваренной свеклы, добавляем немного уксуса и даем постоять. Вы получите очень красивый цвет.

Дальше все просто. Разрезаем яйца на половинки. К желткам добавляем немного майонеза, соль, перец. Можно добавить перчик чили. В эту начинку добавить несколько капель оливкового масла.

Фаршируем с помощью ложечки или кондитерского мешка. Украшаем свежей зеленью и подаем.

РЕКЛАМА

Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась рецептом еще одного деликатеса — маринованной моцареллы. А блогер Анастасия Романенко рассказала, как приготовить вкуснейшие «чебуреки для похудения», в которых минимум калорий.

Фото из альбома Эллы Ивановой

РЕКЛАМА

237

Читайте нас в Facebook