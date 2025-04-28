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Книга рецептов

Чебуреки из рисовой бумаги: ешь — и… худеешь!

13:11 28 апреля 2025
Рецепт чебуреков с рисовой бумагой. Фото&nbsp;— скриншот

Людям, которые внимательно следят за своим весом, не обязательно отказывать себе в блюдах, которые на первый взгляд должны добавлять сантиметров талии. Так, например, мафины можно готовить с кабачками — таким рецептом делилась блоггер Анастасия Романенко.

А сейчас она предложила еще один вариант блюда, которое будет говорить лишним килограммам «до свидания». На своей странице в соцсети блогер поделилась рецептом «чебуреков для похудения», в которых минимум калорий и 18 граммов белка.

Ингредиенты (на два чебурека):

  • 4 листа рисовой бумаги;
  • 2 вареных яйца;
  • 80 г куриной ветчины;
  • 50 г твердого сыра;
  • 2 ст.л. рикоты (можно заменить сметаной);
  • Соль, перец, кунжут;
  • Желток для смазки.

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Приготовление:

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  • Для начинки смешать измельченные яйца, ветчину, сыр и рикотту, добавить специи.
  • Рисовую бумагу положить на минуту в воду, выложить на поверхность в два слоя. Это следует делать на силиконизированной бумаге пакеру или силиконовом коврике — иначе рисовая бумага прилипнет к поверхности.
  • Выложить начинку и сформовать чебурек.
  • Смазать желтком и присыпать кунжутом.
  • Выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут.

Ранее судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказывал, как приготовить чебуреки без муки, используя кукурузные хлопья.

Фото — скриншот

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