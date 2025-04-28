Людям, которые внимательно следят за своим весом, не обязательно отказывать себе в блюдах, которые на первый взгляд должны добавлять сантиметров талии. Так, например, мафины можно готовить с кабачками — таким рецептом делилась блоггер Анастасия Романенко.

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А сейчас она предложила еще один вариант блюда, которое будет говорить лишним килограммам «до свидания». На своей странице в соцсети блогер поделилась рецептом «чебуреков для похудения», в которых минимум калорий и 18 граммов белка.

Ингредиенты (на два чебурека): 4 листа рисовой бумаги;

2 вареных яйца;

80 г куриной ветчины;

50 г твердого сыра;

2 ст.л. рикоты (можно заменить сметаной);

Соль, перец, кунжут;

Желток для смазки.

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Приготовление: РЕКЛАМА Для начинки смешать измельченные яйца, ветчину, сыр и рикотту, добавить специи.

Рисовую бумагу положить на минуту в воду, выложить на поверхность в два слоя. Это следует делать на силиконизированной бумаге пакеру или силиконовом коврике — иначе рисовая бумага прилипнет к поверхности.

Выложить начинку и сформовать чебурек.

Смазать желтком и присыпать кунжутом.

Выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут.

Ранее судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказывал, как приготовить чебуреки без муки, используя кукурузные хлопья.

Фото — скриншот

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