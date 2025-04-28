Чебуреки из рисовой бумаги: ешь — и… худеешь!
Людям, которые внимательно следят за своим весом, не обязательно отказывать себе в блюдах, которые на первый взгляд должны добавлять сантиметров талии. Так, например, мафины можно готовить с кабачками — таким рецептом делилась блоггер Анастасия Романенко.
А сейчас она предложила еще один вариант блюда, которое будет говорить лишним килограммам «до свидания». На своей странице в соцсети блогер поделилась рецептом «чебуреков для похудения», в которых минимум калорий и 18 граммов белка.
Ингредиенты (на два чебурека):
- 4 листа рисовой бумаги;
- 2 вареных яйца;
- 80 г куриной ветчины;
- 50 г твердого сыра;
- 2 ст.л. рикоты (можно заменить сметаной);
- Соль, перец, кунжут;
- Желток для смазки.
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Приготовление:
- Для начинки смешать измельченные яйца, ветчину, сыр и рикотту, добавить специи.
- Рисовую бумагу положить на минуту в воду, выложить на поверхность в два слоя. Это следует делать на силиконизированной бумаге пакеру или силиконовом коврике — иначе рисовая бумага прилипнет к поверхности.
- Выложить начинку и сформовать чебурек.
- Смазать желтком и присыпать кунжутом.
- Выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут.
Ранее судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказывал, как приготовить чебуреки без муки, используя кукурузные хлопья.
Фото — скриншот108
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