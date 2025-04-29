Без муки и сахара: готовим шоколадный овсяноблин
Известно, что очень полезная классическая каша из овсяной крупы нравится не всем, поэтому кулинары добавляют в нее разные вкусные ингредиенты. Но это блюдо на завтрак не оставит равнодушным ни вас, ни ваших деток. Обычная овсянка в сочетании с какао, нежным сливочным кремом и ягодами, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Составляющие :
- Овсянка плющеная — 40 г
- яйцо — 1 шт.
- молоко — 50 г
- разрыхлитель — ¼ ч. л.
- какао — 1 с. л.
- творог — 40 г
- йогурт густой — 1 с. л.
- любые ягоды — 80 г
- мед — 1 ч. л.
- корица и ванилин — по вкусу
Приготовление:
Перебиваем блендером овсянку с молоком, яйцом, разрыхлителем, какао и специями.
Жарим блин до готовности с двух сторон.
Перебиваем блендером творог с йогуртом и медом. Смазываем блин полученным кремом, посыпаем ягодами и складываем пополам.
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