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Книга рецептов

Без муки и сахара: готовим шоколадный овсяноблин

20:08 29 апреля 2025
шоколадный овсяноблин

Известно, что очень полезная классическая каша из овсяной крупы нравится не всем, поэтому кулинары добавляют в нее разные вкусные ингредиенты. Но это блюдо на завтрак не оставит равнодушным ни вас, ни ваших деток. Обычная овсянка в сочетании с какао, нежным сливочным кремом и ягодами, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Составляющие :

  • Овсянка плющеная — 40 г
  • яйцо — 1 шт.
  • молоко — 50 г
  • разрыхлитель — ¼ ч. л.
  • какао — 1 с. л.
  • творог — 40 г
  • йогурт густой — 1 с. л.
  • любые ягоды — 80 г
  • мед — 1 ч. л.
  • корица и ванилин — по вкусу

Приготовление:

Перебиваем блендером овсянку с молоком, яйцом, разрыхлителем, какао и специями.

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Жарим блин до готовности с двух сторон.

Перебиваем блендером творог с йогуртом и медом. Смазываем блин полученным кремом, посыпаем ягодами и складываем пополам.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт необычных фаршированных яиц — вкусных и красивых, как в ресторане.

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