Когда завтракать, обедать и ужинать: время имеет особое значение

Оказывается, что на здоровье и массу тела влияют не только состав и качество приемов пищи, но и их время и распределение в течение дня. Научные исследования все больше показывают, что не только то, что мы едим, но и когда мы это едим, имеет большое значение для нашего здоровья и физического состояния. Когда мы говорим о здоровом питании, мы обычно сосредотачиваемся на том, что есть. Однако оказывается, что правильное время приема пищи также имеет большое значение, пишет poradnikzdrowie.

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Исследование Гарвардского университета показало, что употребление пищи, не согласованной с вашим циркадным ритмом, может привести к повышению уровня сахара в крови до 18%, особенно вечером. Это связано с более низкой толерантностью организма к глюкозе в эти часы, что может привести к ожирению и проблемам с диабетом. Ключ к успеху для большинства людей, придерживающихся диеты, заключается не только в том, что они едят, но и в том, когда они едят.

Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, и не без оснований. У людей, которые регулярно завтракают, более низкий уровень глюкозы в крови, и они реже страдают от диабета, гипертонии и сердечных заболеваний. Пропуск завтрака может привести к повышению уровня холестерина и нарушению чувствительности к инсулину. Лучше всего завтракать в течение часа после пробуждения, и, согласно исследованиям, идеально делать это в 7:11 утра.

Когда дело доходит до обеда, исследования показывают, что люди, которые едят основной прием пищи, обеспечивающий около 40% их ежедневных калорий до 15:00, теряют на 25% больше веса, чем те, кто обедает позже. Поэтому лучшее время для обеда — полдень, то есть 12:38.

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Ужинать следует раньше, желательно между 18:00 и 18:30. Это важно, потому что вечером мы обычно менее активны, и лишние калории легко могут откладываться на «боках». Лучше всего ужинать до 19:00.

Напомним, в каких кастрюлях опасно готовить и хранить пищу.

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