Будет ли Германия помогать Украине без США: стали известны подробности

Министр обороны Борис Писториус считает, что требования Трампа по территориальным уступкам Украины заходят слишком далеко. Он добавил, что будущие гарантии безопасности должны быть руководящим принципом, пишет Тagesschau.

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«Украина могла бы достичь этого самостоятельно путем капитуляции год назад, — сказал Писториус и заверил Украину в дальнейшей немецкой военной помощи — даже в случае прекращения поддержки США. - Это было четко указано в коалиционном соглашении. Если Украина падет, если путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину, даже если только ее значительную часть, то это будет максимальной угрозой для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия».

По мнению Писториуса, всем должно быть понятно, что речь идет не только о солидарности с Украиной, но и о безопасности и мире в Европе. По словам политика, Украина знает, что устойчивое, надежное соглашение о прекращении огня или мирное урегулирование «может привести или также приведет к территориальным уступкам».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Киев готов к возможному провалу мирного соглашения Трампа и готовит «план Б».

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