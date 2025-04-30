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Мир

Будет ли Германия помогать Украине без США: стали известны подробности

15:21 30 апреля 2025
Борис Писториус

Министр обороны Борис Писториус считает, что требования Трампа по территориальным уступкам Украины заходят слишком далеко. Он добавил, что будущие гарантии безопасности должны быть руководящим принципом, пишет Тagesschau.

«Украина могла бы достичь этого самостоятельно путем капитуляции год назад, — сказал Писториус и заверил Украину в дальнейшей немецкой военной помощи — даже в случае прекращения поддержки США. - Это было четко указано в коалиционном соглашении. Если Украина падет, если путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину, даже если только ее значительную часть, то это будет максимальной угрозой для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия».

По мнению Писториуса, всем должно быть понятно, что речь идет не только о солидарности с Украиной, но и о безопасности и мире в Европе. По словам политика, Украина знает, что устойчивое, надежное соглашение о прекращении огня или мирное урегулирование «может привести или также приведет к территориальным уступкам».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Киев готов к возможному провалу мирного соглашения Трампа и готовит «план Б».

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