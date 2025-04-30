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С первых дней войны пошел служить в «Азов»: от удара БПЛА погиб воин из Прикарпатья

20:33 30 апреля 2025
Виталий Вепрейчук

Защищая Украину от российского агрессора погиб защитник Виталий Вепрейчук. Его жизнь оборвалась вблизи города Дружковка Донецкой области в результате вражеского удара БПЛА типа «Шахед» во время выполнения боевого задания 22 апреля, сообщает Белобережская сельская территориальная громада. Отважному воину навеки 45 лет.

«Виталий отличался пытливым умом и честностью. Он был настоящим другом и душой коллектива, — рассказывают в громаде. — После окончания 9 класса Виталий с семьей переехал в Киев, где продолжил обучение и получил высшее образование. Он мечтал о жизни, но без колебаний встал на защиту Родины, когда она оказалась в опасности».

По словам земляков, с первых дней полномасштабного вторжения Виталий Вепрейчук поступил в бригаду специального назначения «Азов» — профессионального военного формирования в составе Национальной гвардии Украины.

«Его подвиг — пример несокрушимости духа и патриотизма. Он навсегда останется образцом мужества и преданности родной земле», — написали в громаде.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара погиб воин из Закарпатья — 26-летний Эдуард Перебзяк .

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