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Здоровье и медицина

Они усиливают боль в суставах и повреждают кости: эти продукты лучше выбросить из холодильника

21:02 30 апреля 2025
колбаса, сосиски

Они имеют воспалительное действие, содержат пурины или много жира и аллергенных белков. Их присутствие в нашем рационе может быть причиной воспаления суставов, боли в костях и остеопороза. Следует исключить их из своего рациона или хотя бы ограничить их потребление. О каких продуктах идет речь, рассказали авторы издания zywienie.abczdrowie.pl.

Результаты исследования, опубликованные в BMC Musculoskeletal Disorders, показали, что красное мясо не так вредно для суставов, как считают многие. На самом деле это более здоровая альтернатива обработанному мясу. Колбасы, хот-доги, а также мясные консервы и гамбургеры могут содержать как нитриты, так и пурины. Первые раздражают пищеварительный тракт и усиливают воспаление в организме, тогда как пурины могут вызвать накопление вредной мочевой кислоты в организме. Это явление типично для людей с подагрой, но также и для тех, чей рацион особенно богат пуринами.

Некоторые виды рыбы или морепродуктов могут содержать большое количество пуринов. Поэтому следует быть благоразумным, когда берете тунец, анчоусы и даже сардины и гребешки. Эти, как и все остальные морепродукты (включая любимые у многих креветки), могут содержать до 150 мг пуриновых соединений на 100 г продукта.

Специалисты отмечают, что молочные продукты очень важны в рационе. Это ценный источник белка, а также кальция, который важен для костей. К сожалению, цельножирные молочные продукты, такие как белый или желтый сыр, также содержат казеин, который является типом белка. Некоторые исследования показывают, что казеин может усугублять воспаление в организме, что для пациентов с воспалительными заболеваниями суставов означает усиление боли.

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Сахар обладает воспалительным действием, а это значит, что он особенно противопоказан людям с воспалительными заболеваниями, включая ревматоидный артрит. Им следует избегать подслащенных сахаром напитков и даже всех сладостей с полок магазинов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие овощи и фрукты могут оказаться опасными для здоровья.

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