Трамп теряет терпение к путину: в Германии прокомментировали отношения между двумя президентами

После двусторонней встречи президента США Трампа и президента Украины Зеленского в Риме, спикер немецкой парламентской группы Союз по вопросам внешней политики Юрген Гардт выразил осторожный оптимизм по поводу поворота в политике США — Украина.

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«Недавние заявления Трампа свидетельствуют о том, что он теряет терпение к путину из-за тактики затягивания времени кремля, — сказал Гардт газете „Rheinische Post“, пишет издание N-tv. — США также должны соединить свою готовность к миру с постоянной решительной поддержкой Украины. Тогда Путин будет знать, что он не может выиграть войну против Украины, и, надеемся, будет готов согласиться на справедливый мир по собственной инициативе».

По мнению спикера, следующие несколько дней покажут, готов ли Трамп к такому изменению стратегии.

«Возможно, поможет то, что в США также растет скептицизм, учитывая снисхождение Трампа к путину», — отмечает политик ХДС.

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Ранее в партии будущего канцлера Германии Мерца прокомментировали «возможную передачу» Крыма рф.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп уже на этой неделе примет решение о переговорах по войне в Украине .

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