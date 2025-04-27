Есть немало комментариев, что лучше плохой мир с Трампом, чем война без участия США. Но следует навести резкость в этом вопросе. Никто нам на данный момент не предлагает плохого мира с Трампом. Нет такого предложения на столе, пишет Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии.

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«Предложение мира может поступить только от того, кто является стороной военного противостояния. В данном случае это путин. Он никакого мира Украине не предлагает. И скорее всего, до конца осени не будет предлагать, если не будет на него значительного давления. А пока такого давления не предвидится. Любые сигналы из кремля о том, что они готовы убрать или изменить свои требования, не имеют смысла, если не сопровождаются готовностью подписать мирное соглашение. путин десятки раз посылал противоречивые сигналы с целью сбить всех с толку. Это обычный шум войны. Что касается готовности путина к миру, он ее наглядно продемонстрировал прошлой ночью».

Трамп предлагает нам согласиться на признание США Крыма российским, предлагает сделку по минералам, будет еще предлагать кучу всякого разного. По мнению Пекара, это не имеет никакого отношения к миру, поскольку все эти предложения не сопровождаются предложением мира.

«Предложение мира не имеет никакого смысла, если нет гарантий безопасности, которые бы помешали нарушению мира на второй день после подписания. Мы имеем неоднократные заявления со стороны представителей американской администрации, что таких гарантий со стороны США не будет. Таким образом, все, что происходит, является отражением двух факторов:

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а) желание Трампа показать какой-то результат (неважно, какой),

б) желание Трампа использовать сложные обстоятельства, в которых оказалась Украина, для получения какой-то пользы".

По мнению аналитика, нет никаких оснований ожидать продолжения американской помощи.

«И так же не было бы в случае избрания Харрис. Политика Украины сейчас заключается в том, чтобы затягивать время, выгребая помощь, утвержденную Байденом, и помогая поскорее пробудиться Европе и нашим друзьям в США. Мирное соглашение возможно только с тем, кто ведет против нас войну. Все остальное — это танцы с бубнами для получения выгоды за счет жертвы агрессии».

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение Сергея Фурсы о том, что Трамп пока проваливает абсолютно все, за что он взялся.

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