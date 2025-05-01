Странная вера президента США: Трамп заявил, что «спасает» Украину и оказывает ей «большую услугу»

В интервью газете The Atlantic, главный редактор которой был случайно добавлен в закрытый чат команды Трампа в Signal, лидер США сказал, что помогает Украине и спасает нацию.

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«Я думаю, что делаю большую услугу Украине. Я в это верю. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза», — сказал он главному редактору газеты Джеффри Голдбергу.

На вопрос, может ли путин сделать что-то, что заставило бы его сказать, что он «на стороне Зеленского», Трамп ответил: «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были тяжелые времена с Зеленским».

Размышляя о печально известной ссоре в Овальном кабинете, во время которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс вступили в жаркий спор с Зеленским перед всем миром, Трамп сказал: «Все, что ему нужно было сделать, это молчать, понимаете? Он добился своей точки зрения. Но вместо того, чтобы сказать «хорошо», когда я сказал: «Ну, мы работаем над тем, чтобы решить это. Мы пытаемся помочь». Он сказал: «Нет, нет, нам также нужна безопасность».

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Далее Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский может выступать за свою страну, но им нужно «сначала решить войну».

«Посмотрим, что произойдет в течение следующей примерно недели. Мы делаем последние штрихи», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение украинского писателя и журналиста Яна Валетова, который считает, что война, которую россия развязала в Украине, не имеет мирного решения: «Чтобы принудить рф к миру, нужно иметь силу и решимость ее применить. Сильных вокруг много — решительных мало».

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