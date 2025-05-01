Шестое чувство будет главным: что звезды обещают знакам зодиака 1 мая

Астрологи, ранее назвавшие знаки зодиака, которым повезет в первые дни мая, составили гороскоп на первый день последнего месяца весны, сообщает ТСН.

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Этот день характеризуется обострением интуиции, что сделает ясновидицами даже тех, кто категорически не верит в эзотерические способности.

Козерог

Ваши профессиональные достижения не останутся незамеченными: качественно выполненная работа привлечет внимание руководства, а это может привести к повышению в должности или увеличению зарплаты.

Водолей

Перед принятием важного решения доверьтесь внутреннему голосу — сегодня он поможет вам сделать ценные выводы и подскажет, как лучше поступить в сложившихся обстоятельствах.

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Рыбы

Неожиданное письмо или звонок от человека из прошлого окажется не только приятным, но и полезным: есть вероятность, что этот контакт поможет вам решить важные жизненные или профессиональные вопросы.

Овен

Любые проекты, будь то новые начинания или давние дела, отложенные на время, сегодня будут успешно реализовываться, принося не только моральное удовлетворение, но и материальную выгоду.

Телец

Финансовая удача на вашей стороне! Сегодня особенно благоприятный день для подписания важных договоров и заключения долгосрочных сделок — они принесут стабильный успех.

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Близнецы

Утренние часы стоит посвятить работе, но после обеда уделите внимание близким, особенно тем, с кем давно не общались — встреча принесет радость и восстановит забытые связи.

Рак

Помощь в решении профессиональных задач придет от старых знакомых, которые на некоторое время исчезли из вашей жизни. Пришло время возродить эти контакты.

Лев

Энергия дня будет разделена на две части: первая половина идеальна для работы, а вторая — для отдыха. Позвольте себе расслабиться и заняться чем-то приятным и вдохновляющим.

Дева

Сегодня удача будет сопутствовать делам, которые вы долго откладывали. Вы сможете не только наверстать упущенное, но и успешно подготовиться к будущим профессиональным свершениям.

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Весы

Будьте внимательны к знакам судьбы: они могут появляться из самых неожиданных источников и помогут предсказать грядущие события.

Скорпион

Используйте этот день, чтобы выразить свою любовь близким — в последнее время вы редко говорили им о своих чувствах, считая их само собой разумеющимися. Сегодня отличный момент напомнить о них.

Стрелец

Сегодня стоит прислушаться к мнению окружающих, причем не только друзей и родных, но и совершенно незнакомых людей — их слова окажутся неожиданно ценными.

Как писали «ФАКТЫ», ранее тарологи рассказали о прогнозе карт на 1 мая 2025 года, а специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на текущую неделю.

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