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Пирожные «картошка» из сухой паски: отличная идея от опытного кулинара

22:00 22 апреля 2025
пирожные картошка. Фото Эллы Ивановой

Если у вас после праздника осталась пасхальная выпечка, приготовьте из нее десерты. Идей много. Одна из лучших — приготовить пирожное «картошка» со сгущенным молоком и сливочным маслом. Такое пирожное взрослым напомнит детство. Это лакомство очень сытное.

Рецептом пирожного «картошка» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне. Ее рецепты, как правило, просты в воплощении.

— У меня паска шоколадная, — говорит Элла Иванова. — Если у вас традиционная паска, добавьте немного какао. Подавайте пирожное к чаю. Сервируйте чаепитие красиво. Это оценят ваши родные и близкие. Атмосфера всегда важна. Она дарит положительные эмоции. Готовьте с удовольствием! Учите готовить детей, они будут вам благодарны, когда станут взрослыми.

Пирожное «картошка» из сухой паски

1 шоколадная паска (примерно 300 г)

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70 г сливочного масла

70 г сгущенного молока

Паску измельчите. Все ингредиенты соедините и сформируйте пирожные. Используйте какао для посыпки.

И приятного аппетита!

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Ранее о том, как сделать тирамису из черствой паски, рассказала известной шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко).

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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