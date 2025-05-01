Захотелось в компанию к Монро: Каменских провела рандомную фотосессию в шубе

Пока рэпер Потап кичится в белых шортах в своем ресторане в Испании, его жена Анастасия Каменских решила, вероятно, показать, что Киев — это гораздо «круче». В первый день мая певица прогулялась по Киеву в полушубке (именно сезон).



«Весенний рандом», — подписала она карусель в социальной сети.



Если помнить, что «рандом» — это выбор одежды без четких правил (по принципу «что попало»), то певице это удалось.

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Свою короткую светло-сиреневую шубу она дополнила голубыми широкими джинсами и кроссовками.

В таком «веселом» наряде она сначала стала «в очередь» за скульптурой Мэрилин Монро, затем зашла в музей раритетных авто. Затем Настя прогулялась по месту, отдаленно напоминающему здание рынка у станции метро «Лесная» (но это не точно).

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Прогулка понравилась, очевидно, и самой певице, и поклонникам, поэтому они отблагодарили Настю «зажигательными» эмодзи.

Напомним, что кроме прогулок, Каменских учит молодых девочек, как им всегда выглядеть красивыми и невероятными.

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