Отменят визы: Зеленский о способе «убедить» нардепов проголосовать за сделку со США

Сегодня, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами. В ходе общения речь шла о важных моментах жизни страны.

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Одним из вопросов, поднимавшихся на встрече, было будущее соглашение о полезных ископаемых с американской стороной. По мнению Зеленского, США должны отменить визы народным депутатам, которые не проголосуют за ратификацию соглашения по поводу полезных ископаемых.

«Сегодня они голосуют не только ради будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно (для обороны — ред.). […] Есть люди, настроенные этого не делать. Например, я считаю, что США нужно просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно…» — отметил он.

Соглашение о полезных ископаемых

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Что касается самого соглашения с США о совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины, то Зеленский высказался, что команды сторон пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными. Он также уверен, что Верховная рада ратифицирует документ.

«Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал (на переговорах с президентом США Дональдом Трампом — ред.), что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными и зафиксировать дату подписания» , — сказал Зеленский.

По его словам, добытые в Украине ископаемые будут передаваться США без пошлины. С другой стороны, добавил президент, поскольку Украина не хочет быть страной сырья, то это дает нам возможность не продавать куда-то, а вкладывать здесь.

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О перемирии, которое предложил путин

Зеленский назвал инициативу президента россии владимира путина о перемирии на три дня театральной постановкой. Он отверг предложение путина.

По словам Зеленского, российский диктатор своим перемирием от 7 до 9 мая, когда в Москве будет проходить парад, хочет создать атмосферу, исходящую из изоляции.

Украина настаивает на перемирии на 30 дней согласно стратегии, предложенной США.

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«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней не о чем договориться» , — сказал Зеленский.

О миротворцах в Украине

Зеленский заявил, что без прекращения огня миротворческий контингент не будет находиться в Украине. Однако «коалиция желающих» уже работает над прибытием военных из Европы.

«Просто направить свои войска, для того чтобы их втянули в военные действия, никто не будет. Или если не никто, то большинство. Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы. Мы очень поддерживаем это» , — уточнил президент.

О встрече с Трампом в Ватикане

Во время встречи в Ватикане президент Зеленский говорил с президентом США Трампом о подписании соглашения о ископаемых, санкционных пакетах против россии и системы ПВО.

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может она была самая короткая, но самая предметная. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — сказал он.

Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров на 9 мая в Москве

Владимир Зеленский сказал, что Украина не может обещать, что парад в России 9 мая не пройдет без провокаций. Ведь страна-агрессор может сделать что угодно, чтобы обвинить украинскую сторону.

«Они (россия — ред.) обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы. А потом винить нас» , — отметил он.

Мониторинг прекращения огня

Также президент отметил важность мониторинга прекращения огня. Владимир Зеленский заявил, что контроль за перемирием может вестись посредством разведки и спутниковых данных Америки и Европы.

Самым сложным, по словам Зеленского, вопрос мониторинга на линии разграничения.

Напомним, что СМИ озвучили прямо доказывающие аргументы: только соглашения о полезных ископаемых недостаточно для мира.

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