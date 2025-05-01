Что Зеленский сказал Трампу на похоронах Папы Франциска: СМИ узнали подробности

Президент Украины Владимир Зеленский во время 15-минутной встречи с президентом США в Ватикане призвал Трампа занять более жесткую позицию относительно путина и пересмотреть приоритеты прекращения огня. Об этом сообщили Axios два источника, информированных о встрече.

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Советники Зеленского сомневались в том, стоит ли вообще рисковать встречей тет-а-тет после той, что была в Овальном кабинете. Но после этого Зеленский почувствовал, что ему впервые удалось изменить мнение Трампа о путине, говорят источники.

По словам одного из источников, ничего не было решено заранее, и поначалу была идея, что президенты попытаются встретиться после похорон. Но лидеры столкнулись друг с другом по прибытии в Ватикан. Они нашли место для встречи наедине в базилике Святого Петра. По словам источников, Зеленский сказал Трампу, что путин не сдвинется с места, если Трамп не будет оказывать большего давления.

Один из источников сообщил, что Дональд Трамп ответил, что ему, возможно, придется изменить свой подход к путину, о чем он позже заявил в своем посту на Truth Social.

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Владимир Зеленский также подтолкнул Трампа вернуться к его первоначальному предложению о безусловном прекращении огня как отправной точке для мирных переговоров, которую Украина приняла, но россия отвергла.

Один источник сообщил, что Трамп, похоже, согласился. Белый дом не подтвердил и не опроверг эту информацию. Спикер Зеленского отказался комментировать содержание встречи.

Когда попытка добиться прекращения огня провалилась, администрация Трампа переключилась на продвижение рамок мирного соглашения, которое Зеленский отверг частично из-за того, что оно включает признание Крыма российской территорией. По словам одного из источников, во время встречи Зеленский повторил, что не признает Крым российским, а Трамп четко дал понять, что и не просит его об этом. План предусматривает признание США, а не Украины.

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Источники сообщили, что одной из возможных причин того, что эта встреча Трампа и Зеленского была более положительной, стало то, что на ней не было вице-президента Венса и посланника Белого дома Стива Виткоффа, которых украинцы считают более благосклонными к россии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мирное соглашение, на котором настаивают США и рф, может привести к политическому хаосу в Украине и поставит точку в президентстве Зеленского.

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