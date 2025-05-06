Сливочный крем-суп из шпината: весенний вкус знаменитого финского блюда

Крем-супы можно готовить и в холодное время года, используя, например, капусту брокколи, а тем более весной, когда появляется первая зелень.

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Сайт «Шуба» делится рецептом финского крема-супа со шпинтом, который готовится на курином бульоне.

Ингредиенты (на 4 порции): Шпинат — 500 г;

Масло сливочное — 2 ст.

Мука пшеничная — 2 ст.

Лук желтый репчатый — 1 шт.;

Куриный бульон — 1 л;

Сливки 20% - 240 мл;

Соль — 3 г;

Перец черный молотый — 1 г;

Яйца куриные — 4 шт.

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Приготовление: РЕКЛАМА Шпинат промыть и обсушить. Яйца варить в течение 7−10 минут.

На сковороде растопить масло и обжарить на нем муку до золотистого цвета, помешивая.

Лук нарезать кубиками и выложить на сковороду, тушить до мягкости.

Бульон довести до кипения и добавить зажарку из лука.

Добавить шпинат, варить пару минут.

Снять кастрюлю с огня, добавить сливки и перебить блендером до однородности.

Вернуть кастрюлю на огонь, добавить в суп соль и перец.

Подавать с кусочками вареного яйца и сухариками.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом крем-супа с сельдереем без сливок.

Фото Pixabay

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