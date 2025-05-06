Сливочный крем-суп из шпината: весенний вкус знаменитого финского блюда
Крем-супы можно готовить и в холодное время года, используя, например, капусту брокколи, а тем более весной, когда появляется первая зелень.
Сайт «Шуба» делится рецептом финского крема-супа со шпинтом, который готовится на курином бульоне.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Шпинат — 500 г;
- Масло сливочное — 2 ст.
- Мука пшеничная — 2 ст.
- Лук желтый репчатый — 1 шт.;
- Куриный бульон — 1 л;
- Сливки 20% - 240 мл;
- Соль — 3 г;
- Перец черный молотый — 1 г;
- Яйца куриные — 4 шт.
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Приготовление:
- Шпинат промыть и обсушить. Яйца варить в течение 7−10 минут.
- На сковороде растопить масло и обжарить на нем муку до золотистого цвета, помешивая.
- Лук нарезать кубиками и выложить на сковороду, тушить до мягкости.
- Бульон довести до кипения и добавить зажарку из лука.
- Добавить шпинат, варить пару минут.
- Снять кастрюлю с огня, добавить сливки и перебить блендером до однородности.
- Вернуть кастрюлю на огонь, добавить в суп соль и перец.
- Подавать с кусочками вареного яйца и сухариками.
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Фото Pixabay82
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