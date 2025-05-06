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Сливочный крем-суп из шпината: весенний вкус знаменитого финского блюда

15:39 6 мая 2025
Рецепт крем-супа со шпинатом. Фото Pixabay

Крем-супы можно готовить и в холодное время года, используя, например, капусту брокколи, а тем более весной, когда появляется первая зелень.

Сайт «Шуба» делится рецептом финского крема-супа со шпинтом, который готовится на курином бульоне.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Шпинат — 500 г;
  • Масло сливочное — 2 ст.
  • Мука пшеничная — 2 ст.
  • Лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • Куриный бульон — 1 л;
  • Сливки 20% - 240 мл;
  • Соль — 3 г;
  • Перец черный молотый — 1 г;
  • Яйца куриные — 4 шт.

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Приготовление:

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  • Шпинат промыть и обсушить. Яйца варить в течение 7−10 минут.
  • На сковороде растопить масло и обжарить на нем муку до золотистого цвета, помешивая.
  • Лук нарезать кубиками и выложить на сковороду, тушить до мягкости.
  • Бульон довести до кипения и добавить зажарку из лука.
  • Добавить шпинат, варить пару минут.
  • Снять кастрюлю с огня, добавить сливки и перебить блендером до однородности.
  • Вернуть кастрюлю на огонь, добавить в суп соль и перец.
  • Подавать с кусочками вареного яйца и сухариками.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом крем-супа с сельдереем без сливок.

Фото Pixabay

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