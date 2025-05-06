Ферментируем овощи: это так просто, что вы удивитесь

Ферментированные овощи стоят на рынке и в магазине очень дорого. А если приготовить их в домашних условиях, это обойдется значительно дешевле. Сделайте это — и убедитесь лично. Важно, что готовятся они очень просто. Так просто и легко, что вы удивитесь и захотите приготовить их не раз. Готовьте с удовольствием! Это важно.

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Рецептом поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне, открывая для себя новые интересные вкусы и делясь своими открытиями с ценителями вкусной еды.

Ферментированные овощи

Берем любые овощи — например, стебель брокколи, краснокочанную капусту или фенхель. Промываем и нарезаем. Берем чистую банку и заполняем овощами. Добавляем перец чили, лавровый листик, зубок чеснока, кусочек имбиря, перец горошком. Берем 20 граммов соли на литр чистой холодной воды. Заливаем овощи. Оставляем при комнатной температуре на два-три дня. Периодически перемешивайте с помощью деревянной шпажки. Затем помещаем в холодильник. И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить очень вкусный маринованный лук.

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Фото Эллы Ивановой

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