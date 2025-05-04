Очень вкусный маринованный лук: готовится невероятно легко
Есть настолько легкие рецепты, что невозможно не попробовать их воплотить. Один из них — маринованный лук. Он подойдет для салатов и бутербродов — и они станут особенными. Убедитесь в этом лично.
Рецептом маринованного лука поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.
— Этот лук хрустящий и ароматный, — говорит Элла Иванова. — Готовится он очень легко. Луковицы берите маленькие — быстрей промаринуются. Сахар можно заменить медом. А можно и вообще не добавлять. Всегда готовьте с удовольствием. Это очень важно.
Вкусный маринованный лук
- 300 г мелкого красного лука
- 1 чайная ложка зерен кориандра
- Смесь перцев горошком
- 2−3 столовые ложки яблочного уксуса
- 1 чайная ложка соли
- 1−2 чайные ложки сахара
- Чистая вода
- 2 зубка чеснока
- 1 лавровый листик
Лук залить на 20 минут холодной водой. Затем переместить в баночку, добавив специи. Залить снова холодной водой. На сутки поместить в холодильник. Добавляйте в блюда по своему усмотрению. И приятного аппетита!
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Фото из альбома Эллы Ивановой273
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