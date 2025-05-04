Очень вкусный маринованный лук: готовится невероятно легко

Есть настолько легкие рецепты, что невозможно не попробовать их воплотить. Один из них — маринованный лук. Он подойдет для салатов и бутербродов — и они станут особенными. Убедитесь в этом лично.

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Рецептом маринованного лука поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.

— Этот лук хрустящий и ароматный, — говорит Элла Иванова. — Готовится он очень легко. Луковицы берите маленькие — быстрей промаринуются. Сахар можно заменить медом. А можно и вообще не добавлять. Всегда готовьте с удовольствием. Это очень важно.

Вкусный маринованный лук 300 г мелкого красного лука

1 чайная ложка зерен кориандра

Смесь перцев горошком

2−3 столовые ложки яблочного уксуса

1 чайная ложка соли

1−2 чайные ложки сахара

Чистая вода

2 зубка чеснока

1 лавровый листик

Лук залить на 20 минут холодной водой. Затем переместить в баночку, добавив специи. Залить снова холодной водой. На сутки поместить в холодильник. Добавляйте в блюда по своему усмотрению. И приятного аппетита!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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