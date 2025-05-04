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Книга рецептов

Очень вкусный маринованный лук: готовится невероятно легко

21:59 4 мая 2025
маринованный лук

Есть настолько легкие рецепты, что невозможно не попробовать их воплотить. Один из них — маринованный лук. Он подойдет для салатов и бутербродов — и они станут особенными. Убедитесь в этом лично.

Рецептом маринованного лука поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.

— Этот лук хрустящий и ароматный, — говорит Элла Иванова. — Готовится он очень легко. Луковицы берите маленькие — быстрей промаринуются. Сахар можно заменить медом. А можно и вообще не добавлять. Всегда готовьте с удовольствием. Это очень важно.

Вкусный маринованный лук

  • 300 г мелкого красного лука
  • 1 чайная ложка зерен кориандра
  • Смесь перцев горошком
  • 2−3 столовые ложки яблочного уксуса
  • 1 чайная ложка соли
  • 1−2 чайные ложки сахара
  • Чистая вода
  • 2 зубка чеснока
  • 1 лавровый листик

Лук залить на 20 минут холодной водой. Затем переместить в баночку, добавив специи. Залить снова холодной водой. На сутки поместить в холодильник. Добавляйте в блюда по своему усмотрению. И приятного аппетита!

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Ранее кулинар Лилия Цвит поделилась рецептами ТОП-3 вкусных закусок из редиса.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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