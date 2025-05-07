На днях Украина представила видео, на котором показано сбитие российского истребителя с морского беспилотника. Да и на суше дроны приобретают все большее значение. Особенно сейчас, перед 9 мая, в интервью n-tv сказал военный эксперт, полковник Маркус Райзнер. путин хочет представить свою армию как превосходящую силу. Украинцы хотят предотвратить именно это.

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То, что два российских истребителя были сбиты, было главным событием последних нескольких дней. Особенно учитывая тот факт, что Украина фактически не имеет собственных мощных военно-морских сил. Тем не менее, ей неоднократно удавалось преуспеть в этой сфере — особенно с беспилотными надводными системами. Дронам удалось проникнуть в военно-морские гавани, но это еще не все: они также потопили немало кораблей, в конце концов, оттеснив российский Черноморский флот в район к востоку от Крыма. В период с февраля 2022 года по июнь 2024 года в целом 26 российских кораблей были явно повреждены или потоплены.

«Сначала россияне пытались распознавать беспилотники на ранней стадии с помощью военно-морских вертолетов, а затем уничтожать их. Также использовали истребители. Затем украинская сторона начала оснащать свои беспилотные системы зенитным вооружением. Это примечательно. В прошлом уже дважды удавалось уничтожить боевой вертолет противника с помощью систем ПВО. Новой изюминкой стал уничтоженный в субботу Су-30СМ. Украинцы говорят даже о двух сбитых самолетах, но российская армия подтвердила только один. Это впечатляет», — говорит аналитик.

По мнению полковника, Украина делает все возможное, чтобы сорвать празднование 9 мая в рф и, прежде всего, не дать российской стороне момента триумфа. Такие сообщения, как сбитый истребитель, являются частью этого, так же как и возобновление украинского наступления на российскую территорию в Курской области. Однако, говорит он, прямого влияния на ход боевых действий на фронте в Украине успехи на море не имеют.

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«Давайте посмотрим, как россияне используют крылатые ракеты против объектов критической инфраструктуры в Украине. Это очень мощное оружие применяется не только с самолетов из безопасного российского воздушного пространства, но и с кораблей, приближающихся к украинскому побережью. Однако, если российские военно-морские силы будут вытеснены из Черного моря, это не позволит россиянам атаковать оттуда крылатыми ракетами. Сейчас россияне полностью переориентировались на развертывание своих кораблей в Азовском море, а не в Черном. Керченский пролив очень хорошо охраняется с российской стороны, поэтому украинцы вряд ли смогут проникнуть туда с помощью беспилотных надводных дронов. Проблема заключается в том, что электромагнитный спектр не существует под водой в таком же виде, как над водой. Это означает, что управлять дронами под водой с помощью спутниковой связи или радиоуправления чрезвычайно сложно. На самом деле почти невозможно. Придется делать это с помощью проводного управления», — резюмирует Маркус Райзнер.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал амбиции кремлевского диктатора так — «путину нужна вся Украина».

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