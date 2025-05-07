Мечтал стать отцом: под Запорожьем погиб защитник из Винницкой области

Домой на щите вернулся воин Евгений Бойко. С сентября 2024 года он считался пропавшим без вести. В марте ему должно было исполниться 30 лет, но, к сожалению, защитник погиб, сообщает городской совет:

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«Евгений получил профессию маляра-штукатура в Гниванском профессиональном лицее. Еще совсем юным, как только исполнилось 18 лет, он сделал сознательный выбор — стать на защиту Родины. Сначала служба в воинской части, впоследствии — АТО. С началом полномасштабного вторжения Евгений без колебаний снова стал в строй».

Отважный воин воевал на Запорожском направлении в составе механизированного батальона. Был смелым, решительным, несокрушимым.

«Побратимы говорят: с ним было спокойно даже в самом горячем аду боя — он всегда был рядом, всегда поддерживал, никогда не бросал своих», — пишет горсовет.

Евгений мечтал о простых вещах — победе, своем деле, уютном доме, где будет слышен детский смех… Мечтал стать отцом. Однако, выполняя боевое задание возле Новоданиловки в Запорожской области, он погиб.

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У него остались отец, мать, жена, падчерицы, дедушка и бабушка…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Запорожском направлении погиб капитан из Ровенской области Павел Семенюк.

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