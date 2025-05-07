Передается из поколения в поколение: рецепт традиционного деревенского капустняка «по-полтавски»

Украинцы — нация экспериментаторов, всегда готовых «тестировать» советы передовых кулинаров и поваров типа Александра Городника или Alina FooDee.



В то же время мы очень уважаем традиционные блюда, которые нам передали наши предки, и одно из них — капустняк. Тем более, что этот рецепт, как утверждает автор YouTube-канала, «передается из поколения в поколение и наполнен домашним теплом и уютом».

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Для приготовления этого аутентичного блюда возьмите мясо, томатную пасту, картофель, морковь, лук и собственно капусту (свежую).

Итак, нашинкуйте мясо, положите его в кастрюлю и поставьте варить насыщенный бульон.

Мелко порежьте лук, а морковь — натрите на терке. Капусту лучше также нашинковать достаточно мелко. Также можно использовать терку и для картофеля.

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Пшено залейте кипятком и отставьте на 7−10 минут, после чего хорошо промойте и всыпьте в кипящий бульон.

Капусту также положите в бульон и начинайте готовить зажарку.

Для этого разогрейте сковороду, добавьте растительное масло, высыпьте лучок и морковь и жарьте вместе в течение 5 минут, после чего добавьте 2−3 столовых ложки томатной пасты.

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Пока зажарка готовится, положите в кастрюлю натертый картофель.

Когда зажарка будет готова, отправьте и его в бульон с овощами и варите в течение 15−20 минут.

Напоследок добавьте специи, соль и кусок сливочного масла.

«Вкус просто бомбический», — делится своими впечатлениями блогер.

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