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Фанаты «ПСЖ» сожгли авто, въехавшее в толпу после выхода команды в финал Лиги чемпионов (видео)
Второй в истории выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов был омрачен инцидентом неподалеку от Елисейских полей в Париже. В толпу болельщиков чемпиона Франции, праздновавших победу над «Арсеналом», въехал автомобиль, сообщает Le Parisien.
В сети появились кадры жуткого инцидента. На видео видно, как проезжающего по улице водителя окружили фанаты и попытались разбить ему окна в машине. Мужчина дал по газам и протаранил несколько человек. Разъяренная толпа выкинула его из машины, а сам автомобиль сожгла.
#PSG #PSGARS pic.twitter.com/i14LWplUqD— FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) May 7, 2025
Как сообщает издание, трое пострадавших в результате наезда находятся в тяжелом состоянии (один — в критическом). Судьба водителя остается неизвестной.
Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов сыграет 31 мая в Мюнхене с итальянским «Интером».
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