Все побратимы выжили, а он отдал самое ценное — жизнь: на Херсонщине погиб воин из Винницкой области

Жмеринчане похоронили 33-летнего младшего сержанта Олега Чадюка — мужественного защитника, который прошел АТО, а затем стал добровольцем в первый день большой войны. Воин погиб 28 апреля вблизи села Республиканец Бериславского района Херсонской области, сообщает «Жмеринская газета».

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«По первому образованию мужчина был плиточником. Впрочем, он не из тех, кто останавливается на достигнутом. Поэтому впоследствии кардинально изменил направление и овладел профессией пилота вертолета. Но завершить обучение юноше не удалось, ведь началась АТО. Два года Олег спасал побратимов в составе медицинского батальона.

После демобилизации выучился на зубного техника и более года работал по специальности в Винницкой областной больнице. Впереди было много планов, которые снова уничтожила война".

24 февраля 2022 года Олег во второй раз оказался на поле боя уже в составе ВСУ. Он спас сотни жизней, рискуя собственной. Воин служил на Херсонском направлении. Его родной брат — на Запорожском. Последний раз, вспоминает Максим, виделись более года назад. В этом же году их многодневные отпуска не совпали всего на один день.

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«Брат несколько дней был дома. Получилось так, что в субботу, 26 апреля он уехал из дома, а я в воскресенье приехал. Разминулись в один день. А уже на следующий день, в понедельник, во время выхода на позицию, брата не стало», — с невыразимой болью рассказывает брат погибшего героя Максим.

Все побратимы выжили, получив ранения, а Олег погиб. У младшего сержанта остались мать, брат и племянницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на войне 54-летнего защитника из Львова, который с первых дней пошел защищать страну.

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