Все под контролем: к параду победобесия в россии отключат мобильную связь

В столице россии, которая ведет полномасштабную войну против Украины, 9 мая могут отключить не только мобильный интернет, но и «заглушить» всю сотовую связь. Об этом сообщили Faridaily два источника в мобильных операторах.

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Так, 9 мая без связи жители и гости Москвы могут остаться как минимум с 9 утра до 12−13 часов дня.

«Москву так раньше не накрывали, на регионах тренировались», — сказал один из собеседников.

Источники телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» отметили, что власти могут полностью отключить связь, в том числе домашний интернет, по примеру Беларуси, где такие меры были применены во время массовых протестов в 2020 году.

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«Ожидается, что ни покупка симкарт, ни наличие VPN, ни какие-либо другие „обходные пути“ не дадут возможности установить привычную связь», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отметим, что в Москве и Подмосковье с 5 мая происходят сбои в работе мобильных операторов. 7 мая в Москве стали с перебоями работать платежные системы, приложения банков, служб такси и доставок. О трудностях в работе в ближайшие дни клиентов предупредили Сбербанк и ВТБ, оператор Системы быстрых платежей (СБП), Lamoda, «ВкусВилл», «Самокат» и другие.

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил о необходимости ограничений интернета до 10 мая и призвал отнестись к этому «с пониманием».

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Также интернет начали «глушить» в десятках городов и населенных пунктов россии. Речь идет по меньшей мере о 30 городах и поселках в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях.

Как сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на росСМИ, связь 9 мая отключат по всей европейской части россии. В первый раз мобильный интернет заблокируют на 60% территории россии. Выключение связи приведет к блокированию жизненно важных служб, такси, работе магазинов, онлайн-сервисов.

Как писали «ФАКТЫ», ранеее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что одностороннее заявление российского президента путина о временном прекращении огня с 8 по 11 мая окоазалось фикцией.

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