Лживое «перемирие»: россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины

Во время объявленного диктатором путиным «перемирия» российские военные продолжают обстреливать прифронтовые территории Украины — атакуют как военных, так и гражданских.



В частности, вечером 8 мая агрессор бил ракетами по Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

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«Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО», — написал Когут.

По его данным, в результате сбития вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.

«К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу», — сообщил он.



Враг продолжал бить по Никопольщине — райцентру, Покровской, Красногригоревской, Мировской, Марганецкой громадах. Они подвергались атакам БпЛА и артиллерии, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Пострадал 83-летний мужчина. Загорелись гараж и хозяйственная постройка. Пожар спасатели погасили.

Повреждены также 2 частных дома, хозяйственная постройка, мопед, линии электропередач.

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В Запорожье погибла женщина. По словам руководителя ОВА Ивана Федорова, женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевскую громаду.

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За сутки оккупанты нанесли 220 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 9 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и нежилых помещений.

Вчера российская оккупационная армия атаковала с беспилотника гражданских в Красном Яру Херсонской области.

В результате взрыва ранения, несовместимые с жизнью, получил 26-летний мужчина, сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он добавил, что взрывную травму и перелом бедра получил мужчина, 58 лет. Сейчас он в больнице под наблюдением медиков.

Сегодня утром военные россии сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Херсоне. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и обломочным ранением ног.

Как сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, вчера враг трижды атаковал дронами типа FPV Очаковскую громаду и г. Очаков. К счастью, никто не пострадал.

На фронте за минувшие сутки произошло 154 боевых столкновения. По данным Генштаба, российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. Кроме этого, россияне применили для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Наиболее напряженная обстановка была на Покровском направлении — там захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Напомним, первые сутки так называемого «перемирия» тоже были с ударами по прифронтовым территориям и боями на фронте.

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