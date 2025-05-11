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«Будут последствия»: во Франции отреагировали на идею сдачи рф аннексированных ею территорий
Признание аннексированных территорий Украины, на чем настаивает путин и что недавно поддерживал спецпосланник Трампа Виткофф, создаст прецедент, который будет иметь широкомасштабные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и добавил, что страны Европы хотят избежать этого прецедента.
«Если дадим разрешение на международное признание аннексии территорий, возникнут конфликты по всему миру на этой основе. Ведь принцип, который закреплен в Уставе ООН и предотвратил многие конфликты в мире, будет считаться устаревшим», — отметил он.
Международное право все еще может предотвращать конфликты, если признать принцип «вы не вмешиваетесь в мои границы, я не вмешиваюсь в ваши», добавил Жан-Ноэль Барро.
Также он назвал перемирие, объявившее рф, «маркетинговой операцией».
«рф нарушила последнее более 1 тысячи раз», — отметил министр.
Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес объяснил, чем грозит миру признание оккупированных украинских территорий российскими.331
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