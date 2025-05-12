Необычный соус из квашеных овощей: вкусно так, что не оторваться

Весной и летом хочется первых свежих овощей. И наверняка у каждого в холодильнике стоят в баночках квашеные овощи, которые уступили место свежим. Но из этих квашеных овощей можно приготовить великолепный соус — такой, что не оторваться. Этот соус вкусный и ароматный. Готовьте с удовольствием! К слову, ферментированные овощи сейчас в тренде во всем мире. Стоят в ресторанах они недешево. А приготовить их самим бюджетно и просто. Кроме того, преимущество домашней еды в том, что она натуральная, а это очень важно.

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Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом, который стоит взять на заметку. По ее мнению, можно добавлять те ферментированные овощи, которые у вас есть в наличии. Это может быть и фенхель, и морковка, и имбирь… Будьте креативны — открывайте для себя новые вкусы!

Ферментированный соус

Моченое яблоко

Квашеная капуста

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Ферментированный чеснок

Перец чили

Сахар, кленовый сироп или мед по вкусу

Измельчить при помощи блендера ферментированные овощи и перец чили, добавить при желании сахар, кленовый сироп или мед. Поместите соус в баночку и храните в холодильнике.

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И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказала, как приготовить очень вкусный крем-суп — без сливок и жарки овощей.

Фото Эллы Ивановой

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