Фантастически вкусный соус: готовится быстро и просто
Домашний соус есть домашний, поэтому не ленитесь его приготовить. А готовятся такие соусы, как правило, не сложно. Подойдут они и для салатов, и для бутербродов, и для шашлыков.
Такой соус натуральный — и это самое главное. Ведь употребление натуральных продуктов — залог здоровья. Сегодня люди во всем мире стремятся к здоровому питанию.
Рецептом лакомства поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне.
— Этот соус ароматный и нежный, — говорит Элла Иванова. — А готовится он проще простого. Убедитесь в этом сами. Соус очень вкусный. Готовьте с удовольствием. Каждое блюдо может стать произведением кулинарного искусства. Совершенствуйте рецепт согласно собственному вкусу. Открывайте для себя новые вкусы. Это интересно.
Соус из вареных яиц
- 3 вареных яйца
- 20−50 г растительного масла
- Соль и сахар по вкусу
- Перец
- 1 чайная ложка сока лимона или винного уксуса
- 1 чайная ложка горчицы
- Хлопья перца чили
- Укроп
Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер.
И приятного аппетита!
Ранее кулинар Лилия Цвит поделилась рецептом хрустящих трубочек из лаваша с картофелем, которые очень удобно брать на пикник.
Фото из альбома Эллы Ивановой175
Читайте нас в Facebook