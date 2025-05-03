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Книга рецептов

Фантастически вкусный соус: готовится быстро и просто

21:58 3 мая 2025
вкусный соус из яиц

Домашний соус есть домашний, поэтому не ленитесь его приготовить. А готовятся такие соусы, как правило, не сложно. Подойдут они и для салатов, и для бутербродов, и для шашлыков.

Такой соус натуральный — и это самое главное. Ведь употребление натуральных продуктов — залог здоровья. Сегодня люди во всем мире стремятся к здоровому питанию.

Рецептом лакомства поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне.

— Этот соус ароматный и нежный, — говорит Элла Иванова. — А готовится он проще простого. Убедитесь в этом сами. Соус очень вкусный. Готовьте с удовольствием. Каждое блюдо может стать произведением кулинарного искусства. Совершенствуйте рецепт согласно собственному вкусу. Открывайте для себя новые вкусы. Это интересно.

Соус из вареных яиц

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  • 3 вареных яйца
  • 20−50 г растительного масла
  • Соль и сахар по вкусу
  • Перец
  • 1 чайная ложка сока лимона или винного уксуса
  • 1 чайная ложка горчицы
  • Хлопья перца чили
  • Укроп

Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер.

И приятного аппетита!

Ранее кулинар Лилия Цвит поделилась рецептом хрустящих трубочек из лаваша с картофелем, которые очень удобно брать на пикник.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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