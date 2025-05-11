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Книга рецептов

Очень вкусный крем-суп: без сливок и жарки овощей

21:59 11 мая 2025
крем-суп из спаржи

Весна — период, который дарит нам свежую зелень и овощи, в том числе очень популярную сейчас в Украине спаржу.

Приготовьте крем-суп из спаржи. Это очень вкусно и ароматно. Угостите таким супом родных и близких — наверняка им понравится. Подавайте эстетично, как в ресторане. Это добавит блюду аппетитного вида. Атмосфера обеда всегда важна — и об этом не стоит никогда забывать. Приучайте к эстетике детей с раннего детства. Когда они вырастут, оценят ваши старания.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом спаржевого супа-пюре. Готовится он без жарки овощей и без сливок.

Очень нежный спаржевый суп

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  • 5 шт. спаржи
  • Лук-порей
  • 1 луковица
  • 3 картошки
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи
  • 20−30 г хорошего сливочного масла.
  • Оливковое масло и свежая зелень — для подачи

Отварить картофель до полуготовности. Добавить все остальные ингредиенты. Когда все готово, измельчаем с помощью блендера. При подаче можно добавить перчик чили, оливковое масло, свежую зелень и сухарики.

И приятного аппетита!

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом орехово-макового пирога.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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