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Очень вкусный крем-суп: без сливок и жарки овощей
Весна — период, который дарит нам свежую зелень и овощи, в том числе очень популярную сейчас в Украине спаржу.
Приготовьте крем-суп из спаржи. Это очень вкусно и ароматно. Угостите таким супом родных и близких — наверняка им понравится. Подавайте эстетично, как в ресторане. Это добавит блюду аппетитного вида. Атмосфера обеда всегда важна — и об этом не стоит никогда забывать. Приучайте к эстетике детей с раннего детства. Когда они вырастут, оценят ваши старания.
Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом спаржевого супа-пюре. Готовится он без жарки овощей и без сливок.
Очень нежный спаржевый суп
- 5 шт. спаржи
- Лук-порей
- 1 луковица
- 3 картошки
- Соль
- Перец
- Любимые специи
- 20−30 г хорошего сливочного масла.
- Оливковое масло и свежая зелень — для подачи
Отварить картофель до полуготовности. Добавить все остальные ингредиенты. Когда все готово, измельчаем с помощью блендера. При подаче можно добавить перчик чили, оливковое масло, свежую зелень и сухарики.
И приятного аппетита!
Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом орехово-макового пирога.
Фото из альбома Эллы Ивановой156
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