40.19 / 40.75 44.90 / 45.62
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ответственность за мир в руках путина: в Италии обратились к главе кремля

14:53 13 мая 2025
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Фото с сайта https://www.agenzianova.com

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что только в руках путина сейчас ответственность за прекращение огня в Украине.

«Я надеюсь, что москва признает готовность Зеленского к прямым переговорам и обязательства всех нас достичь мира в Украине, но вся ответственность сегодня в руках путина», — сказал министр.

По мнению министра, мир зависит только от воли россии.

Он напомнил, что в любом случае 30-дневное прекращение огня остается решающим условием для «серьезных переговоров».

РЕКЛАМА

Добавим, что 12 мая в правительстве Германии заявили, что если россия не согласится на прекращение огня в Украине до конца суток, то европейские партнеры запустят процесс подготовки новых санкций. Но в рф ответили, что для них «язык ультиматумов неприемлем».

Дональд Трамп подчеркнул, что может лично присутствовать в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский приветствовал это решение.

Ранее сообщалось, что Европа хочет присутствовать на переговорах по миру в Украине.

РЕКЛАМА

121

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Карты Таро, фото скриншот видео

Львам — «Король Пентаклей», Тельцам — «Иерофант», а Овнам — «Туз Жезлов»: Таро-прогноз и советы карт на 14 мая

Карты Таро, фото из открытых источников

Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая

Как правильно поливать плодовые деревья - Фото: dachnyk.ru

Поливайте плодовые деревья только так — и получите урожай в двойном размере: советы опытных садоводов

Следующий материал
Новости партнеров