Ответственность за мир в руках путина: в Италии обратились к главе кремля

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что только в руках путина сейчас ответственность за прекращение огня в Украине.

«Я надеюсь, что москва признает готовность Зеленского к прямым переговорам и обязательства всех нас достичь мира в Украине, но вся ответственность сегодня в руках путина», — сказал министр.

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По мнению министра, мир зависит только от воли россии.

Он напомнил, что в любом случае 30-дневное прекращение огня остается решающим условием для «серьезных переговоров».

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Добавим, что 12 мая в правительстве Германии заявили, что если россия не согласится на прекращение огня в Украине до конца суток, то европейские партнеры запустят процесс подготовки новых санкций. Но в рф ответили, что для них «язык ультиматумов неприемлем».

Дональд Трамп подчеркнул, что может лично присутствовать в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский приветствовал это решение.

Ранее сообщалось, что Европа хочет присутствовать на переговорах по миру в Украине.

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