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Мир

Европа хочет присутствовать на переговорах по миру в Украине, — СМИ

14:23 13 мая 2025
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Страны Европы изъявили желание участвовать в переговорах между россией и Украиной, которые должны пройти в Стамбуле. Но это может произойти только при условии достижения предварительного перемирия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«В Киеве мы стали свидетелями исторического события, поскольку был сделан решающий шаг к миру в Украине, — сказал Жан-Ноэль Барро. — Этот единодушный призыв европейцев и украинцев, при поддержке американцев, к безусловному 30-дневному прекращению огня, который начинается с понедельника, побудил путина к шагу в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, начать переговоры, ведущие к установлению прочного мира в Украине».

Однако, добавил министр, «для этого нужно прекращение огня».

«Мы не ведем переговоры под бомбами или беспилотниками. Последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 году, это привело к провалу, и это не помешало владимиру путину совершить массовые убийства в Буче, которые ужаснули всю планету. Поэтому „да“ мирным переговорам, но сначала прекращение огня. Если не будет прекращения огня, можно рассчитывать на то, что европейцы и американцы усилят давление на путина», - добавил Жан-Ноэль Барро.

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Он добавил, что они с коллегами имеют возможность ввести масштабные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику. Санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение последних трех лет, уже стоили путину 400 миллиардов евро.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

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