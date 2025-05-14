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«15 мая будет лишь очередной этап имитации переговорного процесса, цель которого — затягивание процесса до осени», — Александр Коваленко
«Предложенное Владимиром Зеленским «перемирие», как мы можем видеть, было отвергнуто путиным, что лишний раз говорит о том, что он готов лишь имитировать готовность к дипломатическому урегулированию, — пишет Александр Коваленко. — Но с какой целью?
Я много пишу о том, на каком уровне истощения российские войска, о критическом дефиците техники и время от времени подчеркиваю, что россия была бы заинтересована в перемирии, для отдыха и восстановления ресурса. И вот возникает парадокс. Я пишу о том, что они в этом заинтересованы, но при этом на это не пойдут. Как и в чем логика?
Здесь я хотел бы обратиться к своей заметке от 13 марта, где указал, что «перемирия не будет», поскольку оккупанты до сих пор не выполнили поставленные перед ними в 2024 году задачи.
- Покровск — не захачен;
- Торецк — не захвачен;
- Часов-Яр — не захвачен;
- Константиновка — далеко от захвата от слова совсем;
- Кураховский выступ — не срезан;
- Северское направление — в стагнации;
- Купянск — не захвачен;
- Лимано-Купьянская ось — полного выхода на правый берег Оскола и Жеребца нет.
Летнее наступление 2025 года, по замыслу путина, должно решить эти задачи. А уже после него, по итогам, в преддверии сезона дождей и зимы, когда штурмы на мотоциклах и электросамокатах еще то удовольствие, включится российская дипломатия с предложением прекращения огня. Этим армия россии воспользуется для того, чтобы компенсировать потери, восстановить силы накануне уже весенней кампании.
Поэтому, 15 мая будет ли участвовать путин или нет, но будет лишь очередной этап имитации переговорного процесса, цель которого — затягивание процесса до осени, чтобы потом им воспользоваться для передышки и подготовки к следующей наступательной кампании.
Все до прозаического просто".
Фото из Википедии
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