Этой весной российский президент владимир путин дважды единолично объявлял «перемирие» — на Пасху и к 9 мая. Однако отвергал предложения о введении режима прекращения огня на более длительный срок — на 30 дней. А на днях предложил, чтобы в Стамбуле продолжились прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 — тогда россияне категорически требовали от Украины капиталировать. Это предложение о прямых переговорах сразу же поддержал президент США Дональд Трамп, а украинский президент Владимир Зеленский предложил путину встретиться в Турции 15 мая, как тот и хотел. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что сейчас российский диктатор будет всеми силами затягивать процесс, потому что его войска на фронте не выполнили задачи, поставленные перед ними в прошлом году.

«Предложенное Владимиром Зеленским «перемирие», как мы можем видеть, было отвергнуто путиным, что лишний раз говорит о том, что он готов лишь имитировать готовность к дипломатическому урегулированию, — пишет Александр Коваленко. — Но с какой целью?

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Я много пишу о том, на каком уровне истощения российские войска, о критическом дефиците техники и время от времени подчеркиваю, что россия была бы заинтересована в перемирии, для отдыха и восстановления ресурса. И вот возникает парадокс. Я пишу о том, что они в этом заинтересованы, но при этом на это не пойдут. Как и в чем логика?

Здесь я хотел бы обратиться к своей заметке от 13 марта, где указал, что «перемирия не будет», поскольку оккупанты до сих пор не выполнили поставленные перед ними в 2024 году задачи.

Покровск — не захачен;

Торецк — не захвачен;

Часов-Яр — не захвачен;

Константиновка — далеко от захвата от слова совсем;

Кураховский выступ — не срезан;

Северское направление — в стагнации;

Купянск — не захвачен;

Лимано-Купьянская ось — полного выхода на правый берег Оскола и Жеребца нет.

Летнее наступление 2025 года, по замыслу путина, должно решить эти задачи. А уже после него, по итогам, в преддверии сезона дождей и зимы, когда штурмы на мотоциклах и электросамокатах еще то удовольствие, включится российская дипломатия с предложением прекращения огня. Этим армия россии воспользуется для того, чтобы компенсировать потери, восстановить силы накануне уже весенней кампании.

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Поэтому, 15 мая будет ли участвовать путин или нет, но будет лишь очередной этап имитации переговорного процесса, цель которого — затягивание процесса до осени, чтобы потом им воспользоваться для передышки и подготовки к следующей наступательной кампании.

Все до прозаического просто".

Фото из Википедии

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