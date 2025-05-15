«Трудно предсказать, что произойдет после этого»: посол США о переговорах Украины и рф в Турции

Европейские лидеры готовы дождаться завершения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против москвы. Если путин откажется от встречи или россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня, европейские лидеры будут призывать президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу наложить санкции на москву. ЕС намерен поддержать новый пакет санкций, направленных против теневого флота российских нефтяных танкеров, а также физических и юридических лиц, которые помогают москве обходить энергетические ограничения, причем ожидается, что предложения будут одобрены на днях, пишет Вloomberg.

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После разговоров между американскими и европейскими чиновниками стало понятно, что американская сторона хочет дать возможность переговорам между россией и Украиной состояться в четверг, прежде чем усиливать давление на путина, — говорят люди, которые попросили не называть их имен, обсуждая частные дискуссии.

«На данный момент необходимо, чтобы обе стороны собрались вместе и вели переговоры о прочном мире», — заявил журналистам во время онлайн-брифинга посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Введут ли США дополнительные санкции против россии, если путин не будет соблюдать режим прекращения огня, Уитакер сказал, что «мы должны увидеть, как это будет разворачиваться 15 мая, и просто делать шаг за шагом».

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«Трудно предсказать, что произойдет после этого», — сказал он.

Предложения по санкциям против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения российского нефтяного гиганта ПАО «Лукойл», базирующегося в Дубае, скорее всего, будут отклонены из-за возражений со стороны Венгрии, сказали двое собеседников.

Ожидается, что в пакет санкций также войдут физические и юридические лица, причастные к российской дезинформации и хакерским операциям, а также компании в Китае и других странах, которые поставляли россии детали, используемые в вооружении и беспилотниках, развернутых против Украины, сообщало ранее агентство Bloomberg.

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Напомним, что сенатор США Линдси Грэм, союзник Трампа, заявил в начале этого месяца, что у него есть двухпартийная поддержка законопроекта, который предусматривает введение «жестоких» новых санкций против россии, включая 500% тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

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